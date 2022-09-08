برلماني عن التنسيقية: الرئيس السيسي وعد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

أكد الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الدولة المصرية تشهد استقرارًا بفضل الإصلاح الاقتصادي، لافتًا أنه لولا الإصلاح ما صمدت الدولة حتى الآن في مواجهة التحديات وعلى رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن مصر صامدة وأركانها ثابتة.

اختيار الأكاديمية الوطنية له دلالة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن الرئيس السيسي أطلق الحوار الوطني بخطوات ثابتة بداية من الدعوة واختيار الأكاديمية الوطنية لما لها من دلالة ايمانًا بالعلم والشباب.

وأشار إلى أنّ الدولة تدخلت لحماية المواطن البسيط وصانت له الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية صعبة للغاية، لافتًا إلى أن محاور الحوار الوطني الأساسية «السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، لا تفصل عن بعضها.

الحوار الوطني استقبل آلاف المقترحات

وأكد أن الحوار الوطني استقبل آلاف المقترحات من المواطنين والقوى السياسية والمجتمع المدني معتبرًا أن ما يحدث هو بمثابة سيمفونية وطنية يؤدي كل فرد فيها دوره بضمانة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وعد بضمان مخرجات الحوار الوطني وأن هذا هو الطريق للجمهورية الجديدة.