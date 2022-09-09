القومي لحقوق الإنسان يرحب بالإفراج عن 33 من المحبوسين: مردوده إيجابي على الحوار الوطني

ثّمن المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار النيابة العامة بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في إطار سلسلة الافراجات المتتالية.

وأعرب المجلس، في بيان له، عن تقديره لهذا المنحى الإيجابي في التعامل مع روح القانون وإعادة المفرج عنهم للانخراط مجددا في المجتمع ومنحهم فرصا جديدا للمساهمة في عملية إعادة البناء والنهضة الحديثة التي تسمح للجميع بالمشاركة في الحياة العامة طالما التزموا بالدستور والقانون.

تعامل فعال لتنفيذ دعوة الرئيس لحوار وطني

وتابع: «وتعد تلك الخطوة، وما سبقها من خطوات مماثلة، تعاملا فعالا من شأنه تنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الحوار الوطني ودليلا عمليا علي الجدية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان علي ارض الواقع والمبادرة بتذليل العقبات أمام حوار بناء وايجابي ومنها تفعيل لجنة العفو الرئاسي والأخذ بما يرفع اليها من الجهات المختصة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يرسي دعائم جمهورية جديدة تعلي من دولة القانون وحقوق مواطنيها».

الإفراج يسهم في سد الفجوة بين المختلفين بالرأي حول قضايا عديدة

وواصل: «يثق المجلس القومي لـ حقوق الإنسان بأن الإفراج عن الدفعة الجديدة سيكون له مردود إيجابي وكبير علي مسار الحوار الوطني في تلك المرحلة وسيسهم في سد الفجوة بين المختلفين في الرأي حول قضايا عديدة وأهمها قضايا حقوق الإنسان ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير، ويختصر أيضا المسافات تحقيقا لرؤية رئيس البلاد في بناء جمهورية جديدة لا يفسد الاختلاف في الرأي قضاياها ويكون جل تركيز أبناءها بناء وطن يحيا فيه الجميع في رفاه وطمأنينة وسلام».