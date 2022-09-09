«الوفد» يشيد بقرارات العفو الرئاسي: تدعم الحوار الوطني وتعطي فرصة جديدة

أشاد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بقرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم وقال إن تلك القرارات تعد خطوة هامة لتدعيم الحوار الوطني خاصة أن أولى أولويات الحوار هو الإفراج عن المحبوسين و النظر في حالات الحبس الإحتياطي.

وأكد رئيس حزب الوفد في تصريحاته لـ "الوطن" على إن قرارات العفو الرئاسي ستعزز من المناخ المجتمعي المصري وستبث الطمأنينه في قلوب أهالي المفرج عنهم من سجناء الرأي.

و تطرق رئيس حزب الوفد للحديث عن لجنة العفو الرئاسي وقال اللجنة تعمل دائما على قدم وساق من أجل الإفراج عن المحبوسين لإعادة دمجهم في قطار الوطن المتجه نحو الجمهورية الجيد التي إتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار بنائها تحت رأية الرأي والرأي الأخر والتي تؤمن بتعدد وجهات النظر وإحترام الأراء لبعضها البعض.

كما دعا رئيس الوفد كافة القوى السياسية والأحزاب بتقديم كافة مقترحاتهم على أجندة الحوار الوطني وطالبهم بتوحيد الصف تحت كلمة واحدة تخدم البلاد وتلبي إحتياجات الشارع المصري الذي يترقب نتائج الحوار بشوق كبير

واختتم رئيس حزب الوفد حديثه مطالبا المفرج عنهم من السجناء بضرورة إعادة النظر تجاه نظرتهم للدولة والإندماج مع الحياة السياسية بتعصب يخدم الدولة ولا يهدف إلى أي سلبيات تضر الوطن و المواطنين وذلك في إطار المصلحة العامة وتغليب المصلحة العليا للبلاد