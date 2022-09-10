أسعار الدواجن اليوم السبت 10-9-2022 في مصر.. البلدي بـ90 جنيها

تحتوي اللحوم البيضاء على العديد من الفوائد المهمة لجسم الإنسان كما يحبها الأطفال بمشتقاتها المختلفة خاصة البانيه، لذا يهتم الكثيرون بشكل يومي بالبحث عن أسعار الدواجن في الأسواق المختلفة.

وفي هذا الصدد، وفي إطار حرص «الوطن» على تقديم كل الخدمات الخاصة بالأسعار بشكل يومي، منها أسعار الدواجن المختلفة، نستعرض فيما يلي، مختلف الأسعار من البانيه أو الأوراك أو الدبابيس، أو الرومي أو الشيش طاووق بالأسواق المصرية، وفق جولة أجرتها على محلات الدواجن، وجاءت على النحو التالي:

سعر الفراخ البيضاء

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 35 و38 جنيها، وتراوح سعر الفرخة الواحدة بين 55 و75 جنيها، كما تراوح سعر الفرخة البلدي الواحدة ما بين 90 و110 جنيهات، كما يتراوح سعر الكيلو من الفراخ البلدي بين 25 و55 جنيها بالنسبة للنوع العتاقي، وتصل لـ58 جنيها لنوع البدارة، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 75 و85 جنيها، وسعر كيلو الأوراك بين 38 و40 جنيهًا، فيما يصل أسعار أجنحة الدجاج بين 25 و30 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ من النوع الساسو إلى نحو 39 جنيها.

سعر البط اليوم

ويتراوح سعر الكيلو جرام من البط بين 58 و65 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت البلدي البالغ عمر يوم واحد نحو 6.25 جنيه، ووصل سعر الكتكوت ساسو عمر يوم إلى 5 جنيهات، بينما الأبيض نحو 6.25 جنيه، والنوع الفيومي 5 جنيهات عمر يوم، و الهجين وصل إلى نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر الكيلو جرام من البط المذبوح والمعبأ بالمحلات التجارية ما بين 50 و58 جنيهًا.

وصل سعر البطة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل إلى نحو 180 جنيهًا.

ووصل سعر البطة وزن 3 كيلو جرامات إلى نحو 280 جنيهًا.