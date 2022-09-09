أسعار الدواجن اليوم الجمعة 9-9-2022 في مصر

اللحوم البيضاء دائما ما تحتل قائمة أولويات الناس عند الشراء حيث يلجأ إليها الكثيرون نظرا لغلاء أسعار اللحوم الحمراء، كما أنه تعد مصدرا للبروتين لصحة الجسم، لذا تبحث العديد من السيدات وربات المنازل خاصة عن أسعار الدواجن ومشتقاتها بشكل يومي سواء البانيه أو الأوراك أو الدبابيس، أو الرومي أو الشيش طاووق.

وتحرص «الوطن» على تقديم كل الخدمات الخاصة بالأسعار بشكل يومي، خاصة أسعار الدواجن المختلفة من البلدي والبيضاء بالأسواق المصرية، وفق جولة أجرتها على محلات الدواجن، وجاءت على النحو التالي:

سعر الفراخ البيضاء

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 35 و38 جنيها، وتراوح سعر الفرخة الواحدة بين 55 و75 جنيها.

سعر الفراخ البلدي

تراوح سعر الفرخة البلدي الواحدة ما بين 90 و110 جنيهات.

يتراوح سعر الكيلو من الفراخ البلدي بين 25 و55 جنيها بالنسبة للنوع العتاقي، وتصل لـ58 جنيها لنوع البدارة، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 75 و85 جنيها، وسعر كيلو الأوراك بين 38 و40 جنيهًا.

تتراوح أسعار أجنحة الدجاج بين 25 و30 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو

وصل سعر كيلو الفراخ من النوع الساسو إلى نحو 39 جنيها.

تراوح سعر الفرخة الواحدة بين 60 و90 جنيها.

سعر البط اليوم

ويتراوح سعر الكيلو جرام من البط بين 58 و65 جنيهًا، وسعر البطة الـ2 كيلو بين 120 و150 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت البلدي البالغ عمر يوم واحد نحو 6.25 جنيه.

سعر الكتكوت ساسو عمر يوم 5 جنيهات، بينما الأبيض نحو 6.25 جنيه، والنوع الفيومي 5 جنيهات عمر يوم.

ووصل سعر الكتكوت الهجين إلى نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر الكيلو جرام من البط المذبوح والمعبأ بالمحلات التجارية ما بين 50 و58 جنيهًا.

وصل سعر البطة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل إلى نحو 180 جنيهًا.

ووصل سعر البطة وزن 3 كيلو جرامات إلى نحو 280 جنيهًا.