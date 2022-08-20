شعبة الدواجن: الأسعار لم ترتفع وهناك توجيهات رئاسية بإنشاء بورصة متخصصة

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إنه لا صحة لما تردد من شائعات حول ارتفاع أسعار الدواجن في الوقت الحالي، فالأسعار الآن ما زالت متدنية ولم ترتفع، موضحًا أن العلف من ضمن أهم المدخلات في صناعة الدواجن ويمثل 70% من مدخلات الإنتاج، وأسعاره ارتفعت ووصل الطن إلى 12600 جنيه وهو رقم ضخم جدا، ووصل الكيلو من الدواجن إلى 24 جنيهًا، بينما بلغت التكلفة الحقيقية له 34 جنيهًا، كما أن توقف سعر الكيلو لـ27 و28 جنيهًا دليل على استمرار تدني الأسعار.

صغار المربين يوفرون من 70% إلى 80% من استهلاك الدواجن

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أن صغار المربين يوفرون من 70% إلى 80% من استهلاك الدواجن، كما أن سعر الكتكوت المعلن 5 جنيهات بينما يباع بـ3 جنيهات، مشددًا على أهمية وضع خطة عاجلة لانتشال الصناعة، وعدم خروج أحد منها، والتي تشمل السعر العادل، والرقابة على الحلقات الوسيطة، «نريد خطة عاجلة وسريعة لانتشال صناعة الدواجن في مصر، وذلك يكون من خلال السعر العادل».

أهمية قطاع التسمين في دورة الإنتاج

وكشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أهمية قطاع التسمين في دورة الإنتاج، إذ ذكر أنه يستغرق 45 يومًا، ويستطيع استعادة خسائره سريعًا، «قطاع التسمين هو الوحيد الذي يستطيع أن يعوض خسائره سريعا، إلا أنه لا يستطيع فعل ذلك في المرحلة الحالية بسبب الأزمات العالمية، وهناك توجيهات رئاسية بالعمل على إنشاء بورصة رئيسية متخصصة تستطيع أن تقييم تكلفة المنتج تضمن خبراء في الصناعة، ويكون هناك بورصات فرعية في كافة المحافظات تتبع البورصة الرئيسية ويكون عليها رقابة صارمة لضبط السعر».