رئيس «المصري الديمقراطي» يشيد بقرارات العفو: أدعو لزيادة أعداد المُفرج عنهم

أشاد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرارات العفو الرئاسي، مشيرا إلى ضرورة تصفية ملف سجناء الرأي قبل بدء جلسات الحوار الوطني.

رفض مشاركة الإخوان في الحوار الوطني

وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: «أرحب بقرارات العفو الرئاسي كافة، وإخلاء السبيل من النيابة لكل سجناء الرأي الذين خرجوا في الفترة السابقة، لكنني أدعو لتسارع وتيرة وزيادة أعداد المفرج عنهم، لتشمل السجناء الذين لم يتورطوا في عنف أو دم كافة»، مؤكداً على رفضه مشاركة الإخوان في الحوار الوطني، وكذا كل من مارس إرهابا ضد الدولة والشعب أو حرض عليه، مشيراً إلى أن مواقف الحركة المدنية السياسية تنبع من رؤى أحزابها وشخصياتها، رافضاً أي استخدام لتلك الرؤى والمواقف من جانب جماعة الإخوان عبر منصاتها الإعلامية أو خطاباتها التي تروج لحملة كراهية واتهامات باطلة وأكاذيب فجة تم إطلاقها ضد الحركة منذ الأمس.

إجراءات الحماية الاجتماعية

وأضاف «زهران»، خلال بيان صادر عنه اليوم: نثمِّن إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا ونراها في الاتجاه الذي ندعو إليه، لذلك فإننا ندعو لأن تتواصل وتتسع تلك الإجراءات بما يضمن التوجه نحو المفهوم الأشمل للعدالة وهو ما نطالب به على الدوام.

الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا

وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت خروج قائمة جديدة من المحبوسين، اليوم الجمعة، ضمت 33 شخصاً، بعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، ووفقًا لما تقدمت به اللجنة.