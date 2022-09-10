والد «مهند» المقتول داخل شركة سياحة بالغربية: «المتهم مش مريض نفسي»

«نفسي أعرف قتله ليه».. بهذه الكلمات تساءل خيري أبو الحسن والد المجني عليه مهند، الذي قُتل على يد أحد الأشخاص داخل شركة سياحة بكفر الزيات، بمحافظة الغربية، عن السبب الرئيسي وراء ارتكاب المتهم للواقعة، خاصةً أن ليس هناك أي صلة بين الجاني والمجني عليه.

والد المجني عليه: تحدثت مع المتهم من سنتين

وأكد والد المجني عليه لـ«الوطن»: «أن المتهم ليس مختلا نفسياً، كما يتردد، ويدعي محمود البربري وشهرته «صبري» ويبلغ من العمر 40 عاما، ويعمل كهربائيا، ومقيم بقرية كفر شماخ، بدائرة المركز».

وتابع: «والدليل على أنه غير مختل نفسياً، أنه تحدث معه منذ عامين تقريباً، من أجل التدخل والجلوس في جلسة عرفية من أجل حل مشكلة خاصة به داخل قريته، وآخر مقابلة بينهما كانت داخل الشركة منذ عام، بعد أن حضر إلى مقر الشركة، من أجل تركيب كاميرات مراقبة، وطبق دش، ولم يعرف عنه شيئا من ذلك الوقت حتى فوجئ بقتله لنجله».

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة بعد تلقي مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب يدعى مهند خيري، يبلغ من العمر 20 عاما، على يد كهربائي يدعى محمود البربري، داخل شركة سياحة، بشارع الجلاء بمدينة كفر الزيات، مستخدماً سلاح أبيض «سكين»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وجرى القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان عام مركز شرطة كفر الزيات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبس المتهم، على ذمة التحقيقات، وقررت التصريح بدفن الجثة، بعد انتهاء الطب الشرعي، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، وشيّع أهالي القرية جثمان المجني عليه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه.

من جانبه، أكد طاهر شلبي المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل هي الإعدام طبقاً لنص المادة رقم 2344 من قانون العقوبات، إذا اقترنت بها أو تلتها أي جناية أخرى.