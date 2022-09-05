أسرة «مهند» ضحية كفر الزيات: «الأب كان بيثق في المتهم وبيساعده دايما»

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعد سماعهم خبر مقتل أحد أبنائها الشاب مهند خيري، وشيع اليوم الآلاف من الأهالي جثمان الشاب لمثواه الأخير وسط ملامح الكسرة وغمامة من الدموع، متذكرين ما الدافع وراء ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

العمل بشركة السياحة الخاصة بوالده

روى «مصطفى» ابن عم الضحية، أن مهند خيري يبلغ من العمر 20 عامًا، كان بمثابة الذراع الأيمن لوالده في إدارة شركة السياحة الخاصة بهما، ذهب «مهند» مودعًا أهله للذهاب إلى عمله بمقر الشركة، على أمل اللقاء القريب، غافلا عن أنها المرة الأخيرة لمقابلة عائلته.

وقت تنفيذ الجريمة

في تمام الساعة الثالثة عصرا، وخلال انهماك الشاب بعمله فوجئ بشخص يعرفه جيدا يقف أمامه وعينيه تشتعل بها النيران، إذ استهل سلاح أبيض «سكين» وطعن به الشاب عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته، ثوانٍ معدودة نظر بها المتهم للأخير قبل أن يفر هارب، إذ فوجئ بأهالي المنطقة يقفون أمامه وأبلغوا الشرطة على الفور.

علاقة المتهم بوالد المجني عليه

وتابع «مصطفى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ابن عمه كان طيب القلب محب للجميع، لم يصدق أحد ما حل به، وأنهم فقدوه بهذه الطريقة البشعة، موضحًا أن القاتل يعمل كهربائيًا وعمه يثق به للغاية، «احنا مش عارفين السبب اللي خلاه يقتله وعمي قال لو جابوا مليون واحد متهم في القضية هختارهم كلهم وهو لا.. مش مصدق أن ابنه اتقتل على ايد الراجل دا».

المطالبة بسرعة القصاص

وأضاف ابن عم الضحية، «المتهم شغال كهربائي وعنده 40 سنة وعمي كان يساعده على طول ولو حد محتاج كهربائي أول حد يبعته من كتر ما هو بيثق فيه.. محدش مصدق أنه ممكن يقتل مهند، احنا عايزين حق مهند وسرعة القصاص علشان نعرف ناخد عزاه».

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جانبه، قال المحامي محمد ثابت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتهم أقدم على تنفيذ جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، خاصة أنه بيت النية وأعد السلاح اللازم لتنفيذ جريمته، وطبقا للمادة 234 من قانون العقوبات المنصوص عليه، فإن العقوبة المنتظرة لهذا المتهم هي الإعدام شنقا.