العثور على جثة شاب في كفر الزيات.. تلقى جرعة مخدرات زائدة

قررت نيابة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه نتيجة تناوله جرعة زائدة من المخدرات، وعثر على جثته بأحد الشوارع الرئيسية بجوار إحدى المدارس الابتدائية داخل المدينة.

جثة شاب مجهول الهوية في كفر الزيات.. العثور على الجثة بجوار مدرسة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بعثور أهالي المدينة على جثة شاب مجهول الهوية بالطريق العام بجوار إحدى المدارس، يرتدي ملابسه كاملة، وعلي الفور تم الانتقال لمكان البلاغ و مناظرة الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام ومراجعة الكاميرات بالشوارع المحيطة بمكان العثور على الجثة، فيما قرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

جثة شاب مجهول الهوية في كفر الزيات.. كشف ملابسات الواقعة

تبين من التحريات أن المتوفي يدعي «م.م»، 27 سنة، عاطل، مقيم بمدينة كفر الزيات وتم سؤال أقاربه عن ظروف وملابسات الواقعة، وتبين أنه تلقى جرعة مخدرات زائدة أدت إلى توقف القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية وسقوطه من فوق دراجة نارية كان يقودها ووفاته في الحال في مكان الواقعة.

جثة شاب مجهول في كفر الزيات.. النيابة تشرح الجثة

وقرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات ندب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف علي أسباب الوفاة، ودلت المعاينة الظاهرية من قبل مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة أدت إلى توقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية وسقوطه من دراجته النارية التي كان يقودها لحظة الوفاة وصرح بدفن الجثة وتسليمها إلى اسرته لدفنها وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.