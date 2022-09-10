حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

أمرت جهات التحقيق المختصة في مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بحبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المُخدرة المُختلفة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد ورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد، يتضمن وجود معلومات لضباط الإدارة مفادها اتجار المدعو «فتحي. ا. ع»، 28 سنة، عاطل، ويقيم بناحية دائرة مركز جهينة، بالمواد المُخدرة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهم أثناء مزاولة نشاطه الإجرامي بدائرة مركز المراغة وبحوزته 3 طرب وكمية مُجزأة من مادة الحشيش المُخدر، زنة حوالي 500 جرام، وهاتف محمول، وسلاح أبيض سكين، ومبلغ 250 جنيهًا.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المُخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات، والتي أمرت بحبسه 15 يوما.