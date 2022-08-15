جنايات سوهاج تقضي بإعدام 6 أنهوا حياة شخص وشرعوا في قتل شقيقه

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة 6 أشخاص بالإعدام شنقًا، لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة ترجع إلى أبريل 2021

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الماضي 2021 بدائرة مركز أخميم، بمحافظة سوهاج عندما قام كل من «ط. ق»، و«ح. أ»، و«ع. ن»، و«أ. ق»، و«ي. ق»، و«م. ق»، من مركز أخميم بمحافظة سوهاج وجميعهم هاربون، بقتل المجني عليه «ح. أ»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل شقيقة «ذ. أ»، وذلك باستخدام «مطواة، وفأس، عصا شوم» وانهالوا بالضرب على الشقيقين أثناء وجودهما بأرضهما الزراعية نتيجة لخلافات الجيرة بينهم، وجرى إسعاف أحد الشقيقين، بينما لفظ الآخر أنفاسه الأخيرة.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل المجني عليه «ح. أ»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل شقيقه «ذ. أ»، بسبب خلافات بين المجنى عليهما والمتهمين، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.