جنايات سوهاج تؤيد حكم الإعدام لقاتل 5 من أفراد أسرته.. بينهم والديه

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء حكمها بإعدام المتهم «ج. س» 26 عاما، عامل من مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، وذلك عقب تأكيد فضيلة مفتي الديار المصرية، للحكم عقب إحالة أوراق المتهم لفضيلتة لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه.

وذلك لقيامه بقتل والده ووالدته وشقيقته ونجليها الأطفال مستخدما سلاحا أبيضا «الساطور»، حيث قام بقتلهم بطعنات ذبحية أثناء نومهم بمنزلهم بقرية أولاد حمزة بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

هيئة إصدار الحكم

وقد صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم محمود، ومصطفى أبوالقاسم زيدان، وبأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي 2021 بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، عندما قام المتهم «جورج. س» 30 عاما، المقيم بقرية أولاد حمزة بمركز العسيرات، بقتل والده المسن «س. ي» 70 عاما، وكذلك والدته «آمال .ر» 55 عاما، ونجلي شقيقته الطفلة «أ. م» 5 أعوام ، والطفل «ب. م»، 6 أشهر، وشرع في قتل شقيقته مارينا سلامة، 27 عاما، حيث أصابها بجروح متفرقة، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافها ولكنها لفظت أنفساها الأخيرة أثناء ذلك.

وتم ضبط المتهم ومواجهتة بالواقعة وتحرير محضر بها، وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.