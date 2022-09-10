مدبولي يشارك باجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية بالقاهرة

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، في اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وهو الاجتماع الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،

القاهرة تحتضن الاجتماع لـ3 أيام

وينعقد اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم السبت.

ممثلو محاكم 40 دولة إفريقية في ملتقى القاهرة

ويشارك في أعمال الاجتماع ممثلي محاكم 40 دولة إفريقية، بإجمالي 126 مشاركًا، تضم رؤساء محاكم ورؤساء مجالس قضائية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعم إطلاق هذا المؤتمر قبل 6 أعوام، لينعقد للعام السادس على التوالي في القاهرة، لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في شأن القضايا الدستورية، فضلاً عن التعاون في المجالات التدريبية والبحوث.