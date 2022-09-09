بتوجيهات «السيسي».. مزارع فاكهة في سيناء لسد احتياجات المواطنين مجانًا

مزارع نموذجية منتشرة في الوديان والتجمعات البدوية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، أصبحت متنفسًا للأهالي وخاصة الأطفال الذين يترددون عليها سواء للعب أو لتناول ثمار الفاكهة الناضحة، فوفقا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام جهاز تعمير سيناء بعمل هذه المزارع وفتحها للمواطنين بالمجان.

4 أطفال كانوا في جولة بمزرعة وادي مكتب، التي أنشأها جهاز تعمير سيناء ضمن برنامج التنمية المتكاملة، وقرر فتحها بالمجان لأبناء جنوب سيناء، لسد كافة احتياجاتهم وفقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الطفل عبدالله: نأتي إلى المزرعة لتناول الفاكهة

يحكي الطفل عبد الله حسن، من قبيلة القرارشة بجنوب سيناء، يعيش في وادي مكتب التابع لقرية فيران بمدينة أبورديس، وهو طالب في الصف الأول الإعدادي، أنه جاء مع أقرانه إلى المزرعة مثلما اعتادوا لتناول الفواكه الطازجة. تقع المزرعة بجوار منزل "عبد الله"، الذي يأتي مع أصدقائه أحمد وسليم وسليمان أسبوعيا للتنزه والاستمتاع، إضافة إلى جمع الفواكه من الشجر.

جوافه وتمر ومانجو مجانًا

"بناكل تمر وجوافه ومانجا مجاناً"، بعفوية قالها الطفل السيناوي صاحب الـ13 عاما، موضحاً أن العاملين في مزرعة مكتب يسمحون لهم بالدخول والتنزه وجمع ثمار الفواكه لأن هذه المشروعات أقيمت خصيصا لسد احتياجاتهم، وقدم "عبد الله" ورفاقه الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجهاز تعمير سيناء لإقامة هذه المزارع في المناطق المحرومة.

مشروع التنمية المتكاملة

المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء قال إن الرئيس السيسي وجه بضرورة إقامة مزارع نموذجية في الوديان والتجمعات البدوية في محافظتي شمال وجنوب سيناء، موضحا أنه جرى إقامة 12 مزرعة في محافظة جنوب سيناء.

أضاف أن المشروع يهدف إلي تعليم أبناء سيناء طرق الزراعة الحديثة وأفضل الزراعات التي تتناسب مع مياه جنوب سيناء، موضحا أن كل مزرعة تضم أحواض سمك، وزراعات مكشوفة عبارة عن فواكه وموالح مثل التمور، والجوافه، والمانجو، والبرتقال، والليمون، بالإضافة إلى الصوب التي تنتج خضروات بمختلف أنواعها.

وتابع أنه يجرى تخصيص جزء من الإنتاج لأهالي الوادي الذي تقع فيه المزرعة بدون مقابل، وباقي الإنتاج يجرى توزيعه على منافذ المحافظة بأسعار أقل من السوق.