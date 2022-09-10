دراسة جدوى: صافي أرباح سنوية 120 ألف جنيه من تجارة «الخيوط» و«الزراير»

انتشرت في الآونة الأخيرة مصانع الملابس في جميع أنحاء الجمهورية بأحجامها المختلفة، نظراً للطلب المرتفع على الملابس الجاهزة للجنسين، ما خلق الحاجه بدوره إلى توفير مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع الوسيطة من خيوط بمختلف ألوانها وأنواعها وخاماتها، الحرير والقطن والصوف وغيرها، بجانب الإكسسوارات سواء الأزرار المعدنية أو الشرائط.

«تنمية المشروعات»: 1.025 مليون جنيه إيرادات مشروع تجارة خيوط وإكسسوارات الملابس

وكشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول صافي الأرباح السنوية لمشروع تجارة خيوط وإكسسوارات الملابس إلى 90 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بحوالي 120 ألف جنيه أرباح بنهاية العام الخامس للمشروع.

دراسة حكومية

وأضافت الدراسة الحكومية، أنَّ إيرادات مشروع تجارة خيوط واكسسوار الملابس تقترب من 720 ألف جنيه بنهاية العام الأول من المشروع، مقارنة بإيرادات تتخطى الـ1.025 مليون جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

فيما أشار الجهاز الحكومي في دراسته الاسترشادية، إلى ارتفاع معدل العائد الداخلي للمشروع، بمعنى أنَّ معدل الإيرادات يتجاوز 5 أضعاف النفقات، ليغطي المشروع تكاليفه الاستثمارية خلال عام تقريباً.

تسهيلات ائتمانية بضمان المشروع

كما أوصى بإمكانية الحصول على قرض من أحد البنوك العاملة في مصر في إطار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من البنك المركزي المصري، حيث تتميز بانخفاض تكاليف التمويل بفائدة متناقصة 5%، والسداد على أقساط لمدة تصل إلى 5 سنوات، وقيمة التمويل تصل إلى 65% من تكاليف المشروع.

مشروع تجارة خيوط وإكسسوارات الملابس

وتابعت الدراسة: «يساهم مشروع تجارة خيوط وإكسسوارات الملابس في توفير فرص عمل، حيث يحتاج إلى توظيف عاملين على الأقل»، مؤكدة على ربحية المشروع لسرعة دوران المنتج وارتفاع الطلب المحلي وزيادة أعداد المستهلكين سنوياً؛ من مصانع ومكتبات ومحلات الخردوات وربات البيوت.

وبحسب جهاز تنمية المشروعات، يتسم مشروع تجارة الخيوط بانخفاض تكاليف التشغيل، فلا يحتاج صاحب النشاط التجاري سوى للخيوط وإكسسوارات الملابس التي سيقوم ببيعها وتسويقها بالسوق المحلي، والذي اتجه أغلب الأفراد فيه لتفضيل الملابس الجاهزة والمصنعة ما يجعل الطلب متزايد أكثر من المصانع بأحجامها المختلفة، بدءاً من مشغل الملابس الصغير وصولا بالمصانع صاحبة العلامات التجارية الشهيرة.