«طاقة النواب»: الرئيس يسعى لحشد التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن عقد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس اهتمام الرئيس وحرصه الشديد على إنجاح قمة المناخ cop27 التي تعقد بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

الحشد لأجندة قمة المناخ

وقال عوض الله، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرئيس يسعى لحشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ، والتأكيد على أهمية وفاء الدول بالتزاماتها خاصة التزامات الدول الكبرى بتمويل المشروعات والاستثمارات الخضراء والصديقة للبيئة مع أهمية وضرورة التعاون الدولي لمواجهة قضية المناخ ونقل التكولوجيا وتوطينها بالدول النامية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كبديل بيئي للطاقة التقليدية، إذ أصبحت الانبعاثات الحرارية تهدد الكوكب، ما يستوجب التعاون.

وأضاف أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تناول العديد من المحاور بشأن حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، خاصة أن المؤتمر يهدف إلى تحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية وتنفيذها على أرض الواقع قبل انعقاد قمة المناخ.

تحركات الرئيس لجذب الاستثمارات

وأشاد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتحركات الرئيس السيسي التي تستهدف جذب الاستثمارات والمشروعات لمصر، وآخرها ما تم خلال المنتدى اليوم الذي تضمن انعقاد مائدة مستديرة للترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر، التي يجري طرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأوضح عوض الله، أن مصر بالفعل أعدت 50 مشروعا قوميا جديدا صديقا للبيئة في مجالات الكهرباء والطاقة والزراعة والري والطاقة الجديدة والمتجددة، إذ تسرع مصر الخطى في التوجه نحو المشروعات البيئية والقضاء على الانبعاثات الكربونية، خاصة أن مصر الآن مع الجهود المتواصلة من القيادة السياسية أصبحت من أقل الدول في الانبعاثات على مستوى العالم.

الاتجاه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة

وقال رئيس لجنة الطاقة، إن مؤتمر التغيرات المناخية cop27 بشرم الشيخ، يمثل تحديا كبيرا لمصر في ظل الظروف الراهنة، واستمرار آثار الحرب الروسية الأوكرانية من خلال توجيهات الرئيس بالإسراع نحو الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، وإنشاء محطات جديدة، والتوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما يجري الإعلان خلال قمة المناخ عن مشروعات جديدة تم تطبيقها والبدء فيها بمصر، إذ تستهدف القاهرة الاعتماد على 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2035، مع تعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها التنمية في مصر باستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا السبيل، بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.

وأشاد عوض الله، بتصريحات جون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أشاد فيها بدور مصر في مواجهة التغيرات المناخية.