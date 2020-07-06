الغرف التجارية تبدأ توريد 40 مليون كمامة قماش لهيئة الشراء الموحد

تبدأ المصانع التابعة لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، بالغرف التجارية، توريد 40 مليون كمامة قماش للهيئة المصرية للشراء الموحد، لصالح وزارة التموين التي تطرحها للبيع لأصحاب البطاقات التموينية، للمساهمة في توفير الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة الغرفة، أنّ نحو 800 مصنع من مختلف المحافظات والمناطق الصناعية ستشارك في عملية الإنتاج والتوريد بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنّ الغرفة تتابع التزام المصانع لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة للحفاظ على صحة المستهلك المصري.

وأضاف أنّه رغم خسائر المصانع الكبيرة جراء أزمة كورونا، إلا أنّها وضعت هامش ربح بسيط انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية ومشاركتها في التصدي لتداعيات فيروس كورونا، وعدم تحميل المواطن أي أعباء مالية، ومساعدته في توفير الوقاية والحماية بأسعار اقتصادية.

وقال عبدالسلام، إنّ مصانع الملابس اكتسبت خبرة كبيرة في تصنيع الكمامات القماش خلال فترة زمنية قليلة، وأصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة عالية، وتورد المصانع 20 مليون كمامة قماش لهيئة الشراء الموحد خلال شهر يوليو، و20 مليون كمامة خلال شهر أغسطس، ونعمل على تقليل مدة التوريد لتصبح شهر ونصف بدلا من شهرين، كي تستطيع المصانع إنتاج أكثر من مليون كمامة يوميا، ما يؤهلنا لنكون مركزا لتصنيع وتصدير الكمامات القماشية خارجيا.