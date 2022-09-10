«ديزني» تطلق الفيديو التشويقي الأول لفيلم «The Little Mermaid»

أطلقت شركة «ديزني» البرمو الدعائي الأول لفيلم «The Little Mermaid» للمخرج روب مارشال، وهو نسخة التصوير الحي من فيلم الرسوم المتحركة الشهير إنتاج عام 1989، وظهرت الممثلة الشابة هالي بيلي في دور حرية البحر «آرييل» في الفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم في مايو 2023.

وقال المخرج روب مارشال، إن فيلم «The Little Mermaid» أشبه بمسرحية موسيقية حية، موضحًا: «عندما بدأنا هذه الرحلة كان من المهم جدًا تكريم الفيلم الأصلي، ولكن أيضًا إعادة التخيل وإضفاء بعض العمق على الفيلم الجديد، لذلك طلبت من ألوم وآلان مينكين التعاون مع لين مانويل ميراندا لابتكار أربع أغانٍ جديدة، حيث لم يتعاونوا معًا من قبل، وهذا أمر سحري، ما زلنا نحتفظ بجمال الموسيقى الأصلية للراحل العظيم هوارد أشمان»، وفقًا لما نشره موقع «فاريتي».

2 مليون مشاهدة للمقطع التشويقي لـ «The Little Mermaid»

وتم الكشف عن المقطع التشويقي الأول للفيلم في معرض «D23 Expo» لجمهور «ديزني»، بالإضافة إلى جزء من أغنية «Part of Your World» التي قدمتها هالي بيلي ضمن أحداث الفيلم، وكانت متواجدة وسط الحضور، وكشفت كواليس تصوير الأغنية التي استغرقت 3 أيام، قائلة: « كنت أسبح في المسبح وأتخيل أنني حورية البحر، لم أعتقد أني أستطيع رؤية ذلك ينبض بالحياة».

وفي أقل من 8 ساعات من طرح المقطع التشويقي عبر القناة الرسمية لـ «ديزني» على «يوتيوب»، حقق مشاهدات قاربت حاجز مليوني مليون مشاهدة.

تفاصيل فيلم «The Little Mermaid»

يروي فيلم «The Little Mermaid»، قصة «أرييل» الابنة الصغرى للملك تريتون حاكم مملكة أتالانتيكا تحت الماء، وتقع الحورية المفتونة بعالم البشر في حب الأمير الوسيم «إريك» بعد أن أنقذه أثناء تحطم سفينته، وترغب في الصعود إلى عالم البشر، وسعيها يجعلها في صراع مع والدها خاصة بعد ما تقع في براثن ساحرة البحر المكيدة «أورسولا».

ويشارك في بطولة الفيلم مجوعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم :خافيير بارديم، جونا هاور كينج، ميليسا مكارثي، بالإضافة إلى أصوات جاكوب تريمبلاي، أوكوافينا وديفيد ديجز.