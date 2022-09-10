موعد مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي على ستاد هزاع بن زايد

كشف مجلس أبوظبي الرياضي، موعد مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، الذي من المقرر استضافته على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية لإقامة المواجهة المرتقبة بين طرفي الكلاسيكو الأشهر عربيًا، وهما بطلا الدوري والكأس.

موعد مباراة السوبر المصري

وأوضح أبوظبي الرياضي، أن موعد مباراة السوبر المصري، سيكون يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر من العام الجاري في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تحتضن فيها الإمارات مباراة كأس السوبر المصري، بعد أن أقيمت في عام 2015 في «ستاد هزاع بن زايد»، وفي 2017 في «ستاد محمد بن زايد»، وفي 2018 في «ستاد هزاع بن زايد»، وفي عام 2020 في «ستاد محمد بن زايد».

ووقع مجلس أبوظبي الرياضي، اتفاقية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، لإقامة مباراتي كأس السوبر المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020 -2021، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات الشقيقة، في إطار التعاون المثمر بين الجانبين والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع الإمارات بمصر، وذلك لتقام ضمن أجندة الفعاليات الرياضية الدولية في إمارة أبوظبي.

يذكر أن ستاد «هزاع بن زايد» الذي يستضيف سوبر الأهلي والزمالك في مدينة العين، يتسع لأكثر من 20 ألف متفرج ويتميز بالمقاعد المريحة والمنتشرة على سبعة مستويات.