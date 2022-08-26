أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. اعرف الميعاد

قبل أسابيع من انطلاق مباراة القمة، أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، اليوم الجمعة، طرح تذاكر مباراة المارد الأحمر وأبناء ميت عقبة في بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام على أرض الإمارات العربية المتحدة، لذا كثر البحث خلال الساعات الماضية عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، التي ستقام في الإمارات المتحدة، بحسب ما نشره مجلس أبوظبي الرياضي، مشيرًا إلى أن تذاكر المبارة ستكون مقسمة لعدة فئات.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

وسيتم طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك بين بطل الدوري العام الماضي «الأبيض» ووصيفه الأهلي 2021، كما يلي:

- صالة كرة القدم: 1050 درهمًا إماراتيًا.

- صالة العرض: 840 درهمًا إماراتيًا.

- صالة النادي وهي التي تشمل منطقة المأكولات والمشروبات: 735 درهمًا إماراتيًا.

- تراس النادي الجنوبي: 700 درهم إماراتي.

- الدرجة الخامسة: 500 درهم إمارتي.

- مقاعد محجوزة في GA1 فئة: 300 درهم إماراتي.

- GA2 فئة: 200 درهم إماراتي.

- GA3 فئة: 150 درهمًا إماراتيًا.

- GA4 فئة: 100 درهم إماراتي.

- GA5 فئة: 50 درهمًا إماراتيًا.

- الصندوق: 50،000 درهم إماراتي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

وستقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 28 أكتوبر 2022 على ملعب هزاع بن زايد، العين، أبوظبي، ومن المقرر أن يتم فتح أبواب الملعب في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساء بتوقيت القاهرة- مصر، 8 مساء بتوقيت مكة- السعودية.

يذكر أن الإمارات استضافت مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات في أول مرة عام 2015 على استاد هزاع بن زايد، و2017 استاد محمد بن زايد، و2018 استاد هزاع بن زايد، و2020 على ملعب محمد بن زايد.