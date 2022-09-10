مدبولي: الحفاظ على الموارد الطبيعية بأفريقيا لم يعد خيارا بل واجب الجميع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ القارة الأفريقية تزخر بمواردها الطبيعية الهائلة، ومنها ما تشارك فيه العديد من دول القارة، موضحًا أنَّ «هذه الموارد ملك لشعوبنا ونلتزم دائما بالحفاظ عليها وحسن استقبالها وعدم استنزافها، مع ضمان حقوق الأجيال القادمة فيها».

على دول القارة العمل الجاد المشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل للموارد

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، «أضحى هذا الالتزام مبدأ دستوري سامي حرصت وثائقنا الدستورية على النص عليه، وهو ما يوجب على دول القارة العمل الجاد والمشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والاستثمار فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالقارة ورفاهية شعوبها».

وأضاف مدبولي، أن الحفاظ على الموارد الطبيعية في أفريقيا لم يعد خيارًا مطروحًا ولكن التزام وواجب على جميع دول القارة في عالم يموج باضطرابات سياسة واقتصادية تفرض العمل المشترك.

علينا البحث وتبادل الفكر لوضع مبادئ مشتركة لتنمية الموارد

وأوضح أنَّ التزام دول القارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية يلقي على عاتق اجتماعكم اليوم مسؤولية البحث وتبادل الفكر لوضع مبادئ مشتركة وضمانات دستورية لحماية وتنمية الموارد الطبيعة في أفريقيا، ومصر تمد يد العون وتضع جميع إمكانياتها البشرية والفنية والعلمية للمشاركة مع الأشقاء في أفريقيا للنهوض بقارتنا نحو مستقبل أفضل في شتى المجالات.