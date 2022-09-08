لطيفة تقتنص جائزة الموسيقى العالمية «THE HEADIES» عن شمال أفريقيا

منحت الهيئة المنظمة لجوائز الموسيقى الأفريقية THE HEADIES، جائزتها السنوية لعام 2022، عن منطقة شمال أفريقيا إلى المطربة التونسية لطيفة، بعد أن قدمت «ميني ألبوم» متنوع وشامل خلال الفترة الماضية.

لطيفة تفوز بالجائزة على حساب محمد رمضان

لطيفة منحت الجائزة على حساب الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان محمد رمضان، نشرت منشور فوزها بالجائزة، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

كانت أغنيات ألبوم لطيفة الجديد 2022، تجاوز عدد مشاهديه اكثر من 40 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

لطيفة تتحدث عن ألبومها الجديد

وقالت الفنانة لطيفة في بيان لها: «الحمد لله أعيش حالة من البهجة والسعادة الكبيرة، لما حققه الميني ألبوم من نجاح كبير، وانتشار في وقت قصير، لم يتجاوز أسبوع».

وتابعت لطيفة، أنها استغرقت وقتا طويلا في اختيار أغاني الألبوم، وقررت أن تقدم أغاني تتناسب مع كل أرجاء الوطن العربي، وهو ما جعلها تستقر على 5 أغنيات بلهجات عربية مختلفة منها المصرية والعراقية والتونسية.