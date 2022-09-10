مصرع وإصابة 11شخصا بسبب اصطدام حوت بقارب صيد في نيوزيلندا

أعلنت السلطات النيوزيلندية، اليوم، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم الذي كانوا على متنه نتيجة اصطدامه بحوت في أثناء عملية الصيد، بينما تم إنقاذ ستة أشخاص آخرين كانوا على متن القارب، وفقا لما نقلته صحيفة «إيه بي سي» الأمريكية.

وقالت الشرطة، إن القارب الذي يبلغ ارتفاعه 8.5 متر، انقلب بالقرب من بلدة كايكورا بالجزيرة الجنوبية، ووصف رقيب شرطة كايكورا، مات بويس، بأنه حدث مدمر وغير مسبوق.

انتشال الغواصين جثث الضحايا

وقال «بويس»، إن غواصين من الشرطة انتشلوا جثث جميع المتوفيين، لافتًا إلى أن الناجين الستة في حالة صحية مستقرة في مركز صحي محلي، مع نقل أحدهم إلى مستشفى في مدينة كرايستشيرش كإجراء احترازي.

وفي السياق نفسه، قال عمدة كايكورا كريج إن المياه كانت هادئة وقت وقوع الحادث، ومن المتوقع أن يكون حوتًا قد ظهر من تحت القارب، موضحًا أن هناك بعض حيتان العنبر في المنطقة وكذلك بعض الحيتان الحدباء التي تسافر عبرها.

السكان المحليين يساعدون الحكومة في إنقاذ المنكوبين

وأضاف العمدة أن السكان المحليين ساعدوا في جهود الإنقاذ على مدار اليوم، لكن الحزن يخيم على جميع السكان، بعد موت هؤلاء الأشخاص، خصوصًا أن الحادث غير متوقع، وبذلك يكون هناك خطرًا على أروح السكان في أثناء الصيد.

وقالت الشرطة إنها ما زالت تخطر أقارب القتلى، ولم تستطع بعد إعلان أسماء الضحايا، كما قالت فانيسا تشابمان، أحد الشهود العيان، إن طائرتي هليكوبتر انطلقتا للإنقاذ مع طائرة هليكوبتر محلية ثالثة كانتا تحلقان قبل أن يقفز الغواصون.

أضافت «تشابمان»، أنه تم إنقاذ الشخص الموجود فوق القارب، وسحب شخص آخر من الماء.

كايكورا وجهة شهيرة لمشاهدة الحيتان

جدير بالذكر، أن كايكورا هي وجهة شهيرة لمشاهدة الكائنات البحرية المختلفة، إذ تقدم عدد من الشركات رحلات بالقوارب أو بطائرات الهليكوبتر، حتى يتمكن السياح من رؤية الحيتان والدلافين والمخلوقات البحرية الأخرى عن قرب.

وقالت وكالة الامتثال البحرية النيوزيلندية، إنها أرسلت اثنين من المحققين إلى مكان الحادث وستجري تحقيقًا شاملًا بمجرد انتهاء عمليات التعافي.

وقالت المحققة الرئيسية تريسي فيليبس، إن الوكالة تقدم تعازيها القلبية لأسرة وأحباء الأشخاص الذين لقوا حتفهم.