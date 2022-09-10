الهلال الأحمر: الإسعافات الأولية تساوي إنقاذ حياة شخص.. (فيديو)

قالت الدكتورة ياسمين شريف، مدرب إسعافات أولية بالهلال الأحمر المصري، إن الإسعافات الأولية علم لكل الناس، حيث إنها تساوي إنقاذ حياة شخص، وهو ما يسلط الضوء على أهمية اليوم العالمي للإسعافات الأولية والأنشطة حتى ينتشر الوعي أكثر بأهمية الإسعافات الأولية.

الهلال الأحمر المصري لديه كورس متكامل للإسعافات الأولية

وأضافت مدرب الإسعافات الأولية خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، مع أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «الهلال الأحمر المصري لديه كورس متكامل للإسعافات الأولية وهو عبارة عن ثلاثة أيام، الكورس الأول دعم الحياة الأساسي، والثاني والثالث يتم الحديث فيهما عن كل تفاصيل الإسعافات الأولية».

تنظيم دورات تنشيطية كل فترة

وتابعت مدرب إسعافات أولية بالهلال الأحمر المصري: «الجزء العملي من الكورس يكون فيه شرح نظري ويقوم المتدربون بالأجزاء العملية ويتم تقديمه طوال العام باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى كورس للصم والبكم، كما يتم تنظيم دورات تنشيطية كل فترة».

وواصلت الدكتورة ياسمين: «بنعمل بعض الأيام التوعوية خلال السنة كلها في النوادي والمدارس والجامعات من خلال فريق متكامل من الهلال الأحمر، ولدينا فروع مختلفة في كل أنحاء الجمهورية».

وأشارت إلى وجود خطوات المسح الأولي في الإسعاف الأولية، وهي الفحص والاتصال والاعتناء: «أول خطوة هي الفحص، مثل فحص المكان جيدا حتى لا يصاب المسعف، ثم الاطلاع على مدى وعي المصاب وما إذا كان فاقدا للوعي أم لا، بعدها يأتي الدور على الاتصال برقم 123 وطلب جهاز صدمات القلب الآلي».

إذا لم يتوفر البيتادين في حالة تطهير الجروح البسيطة يمكننا استخدام المياه والصابون

وأضافت: «هناك إبلاغ الإسعاف بعدد المصابين، ويجب الإبلاغ بالمكان بالضبط، ثم يأتي الدور على خطوة الاعتناء حتى وصول سيارة الإسعاف، والإسعافات الأولية لا تحتاج إلى أدوات معقدة، ويمكن ارتداء كيس لحماية المسعف، ويمكن استخدام أي قطعة قماش لوقف النزيف، ولعمل جبيرة أو كسر يمكننا استخدام قطعة خشب، وذلك حتى تأتي سيارة الإسعاف إلى مكان الإصابة، وإذا لم يتوفر البيتادين في حالة تطهير الجروح البسيطة يمكننا استخدام المياه والصابون».