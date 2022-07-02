خبير بـ«الهلال الأحمر» يكشف طرق الإسعافات الأولية للأطفال

يتعرض البعض منا أحيانا لمواقف وأزمات منزلية تتطلب وجود شخص على قدر من المعرفة بالإسعافات الأولية لإنقاذ حياتنا، ومنها أن تستقر شوكة في مجرى التنفس أثناء تناول الطعام، أو ابتلاع طفل لأي جسم غريب وتطور حالته لنتيجة سيئة، واستضاف برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» خبيرا من الهلال الأحمر المصري لتعريف المشاهدين طرق الوقاية والإسعافات الأولية.

الإسعافات الأولية تختلف مع الأطفال في حالة الانسداد البسيط

قال الدكتور أحمد طلعت، عضو جمعية الهلال الأحمر المصري، إن الإسعافات الأولية تختلف مع الأطفال في حالة الانسداد البسيط أو الجزئي في مجرى الهواء نتركه في حالة «الكحة» دون الاصطدام بظهره أو محاولة إعطائه مياه أو سوائل، لافتا إلى أن التدخل يكون في حالة تطور الوضع والتوقف عن الكحة أو تحول الجسد للون الأزرق.

في حالة فقدان الطفل الوعي نحاول الإنعاش الرئوي

وأوضح «طلعت» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» أنه في حال ابتلاع الطفل لشيء نقف خلفه ونحاول الضغط على المعدة بشكل متتابع بزاوية لأعلى للضغط على الأحشاء في محاولة لطرد الجسم الغريب من المعدة، لافتا إلى أن تلك الخطوات مهمة جدا في إسعاف المريض، ويجب الاستعداد الجيد لاحتمالية فقدانه للوعي.

وأشار الدكتور أحمد طلعت، عضو جمعية الهلال الأحمر المصري، إلى أنه في حالة فقدان الطفل الوعي نقوم بمحاولة الإنعاش الرئوى والقلبي، عبارة عن 30 ضغطة باليد على منتصف الصدر ونتابع حركة التنفس مع احتمالية التنفس الصناعي إلى أن تصل سيارة الإسعاف.