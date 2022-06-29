الإسعافات الأولية والصحة الإنجابية.. ندوة لوحدة «تكافؤ الفرص» بمطروح

واصلت وحدة «تكافؤ الفرص» لشؤون المرأة بديوان عام محافظة مطروح، سلسلة الندوات التي تنفذها، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حيث نظمت ندوة تثقيفية حول الإسعافات الأولية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، اليوم الأربعاء، بحضور الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وميرفت شرف، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بمطروح، وعادل درويش، سكرتير المدينة، وممثلين عن مديرية الصحة والأوقاف، بمشاركة وحضور عدد من السيدات بالمركز.

8 وحدات لرفع وعي المرأة بمطروح

وأكدت ميرفت شرف، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بمطروح، خلال فعاليات الندوة بمجلس مدينة مرسى مطروح، أنه يجري إنشاء 8 وحدات بمدن المحافظة، لرفع مستوى الوعي للمرأة، من خلال إقامة الندوات، وتفعيل المبادرات لرفع المستوى المعيشي لها اقتصادياً، ولفتت إلى أن المرأة تعد شريكاً أساسياً في تحقيق البناء والتنمية في الدول والمجتمعات، باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وتقوم ببناء النصف الآخر، لتحقيق «رؤية مصر 2030»، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

الإسلام صان حقوق المرأة

وأكد الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أمام المشاركين في الندوة، أن الإسلام حفظ حقول المرأة المادية والمعنوية منذ بداية الرسالة المحمدية، وقضى على كافة أشكال التمييز والعنف، ليكرمها على العطاء لما تقدمه للمجتمع في كافة المجالات، بجانب دورها الأسري ، للحد من الحوادث الجديدة على مجتمعنا.

الإسعافات الأولية للمصابين

واستعرضت الندوة شرحاً حول الإسعافات الأولية، باعتبارها إجراء لرعاية وعناية الحالات المصابة، ولا يقتصر تنفيذها على فئة معينة من فئات المجتمع، حيث تضمنت محاضرة بهدف التوعية وإكساب المشاركين المهارات والأساليب الحديثة في السلامة العامة، والقواعد العامة للإسعافات الأولية.

متابعة المرأة من الحمل للإنجاب

وكشفت الندوة أن الصحة الإنجابية المقصود بها هو الاهتمام بصحة المرأة من كل النواحي، وبكل أنثى مولودة حتى نهاية فترة الإنجاب، بدايةً من إجراء كشف ما قبل الزواج للشاب والفتاة، وذلك للتعرف على الأمراض الوراثية، التي قد تنتقل للجنين للحد من تلك الأمراض وبناء جيل سليم.