البيئة تنظم برنامج لإعداد الكوادر الوطنية فى مجال حماية الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإعداد الكوادر الوطنية فى مجال حماية الطيور والتنوع البيولوجى، أعلنت وزارة البيئة عن انتهاء البرنامج السنوى لإعداد الكوادر الوطنية فى مجال تصنيف ورصد الطيور وذلك بمركز التميز البيئي بجبل الزيت بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائى وبيرد لايف انترناشيونال وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبمشاركة خبراء المركز الإقليمى لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وبحضور الدكتور ايمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى ممثلاً عن الوزارة، وذلك فى اطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27.

يهدف البرنامج التدريبى إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية للعمل في مجال مراقبة الطيور بمحطات طاقة الرياح بخليج السويس من خلال تعريفهم بأنواع الطيور المهاجرة وكيفية تحديدها والأساليب الحديثة للرصد و المراقبة بالإضافة إلى عرض أهمية الطيور المهاجرة، بيئياً كونها أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية وتنظيفها الطبيعية وكأحد الملقحات النباتية الهامة، واقتصادياً من خلال توفير فرص العمل ببرامج السياحة البيئية وسياحة مشاهدة الطيور، وعلمياً كمؤشر هام للتغيرات المناخية ومادة هامة لإجراء البحوث والدراسات وبرامج الرصد ودورها فى حفظ التوزان البيئي والتنوع البيولوجي.

ويعد البرنامج فرصة حقيقة لدمج الشباب فى حماية التنوع البيولوجى وخاصة الطيور كما يساهم فى توفير فرص عمل جديدة وغير تقليدية كوظائف خضراء للشباب فى مجال رصد ومراقبة الطيور كأحد المجالات الواعدة فى مصر و بالخارج .

جديراً بالذكر أن العمل في مجال مراقبة الطيور يعد من المجالات الواعدة خاصة مع الالتزامات الدولية الخاصة بحماية الطيور المهاجرة مما يتطلب إعداد كوادر وطنية للتدريب لتلبية احتياجات العمل فى هذا المجال الواعد وبما يساهم فى حماية تلك الأنواع .