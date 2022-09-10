مد أجل الحكم على «مستريحة الهرم» المتهمة بالاستيلاء على 3.5 مليون جنيه للغد

قررت محكمة جنح الهرم، اليوم السبت، مد أجل الحكم على المتهمة بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه ونصف المليون من المواطنين والمعروفة إعلاميًا بـ«مستريحة الهرم»، بعد إيهامهم بتشغيلها في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية، لجلسة الغد.

وجاء في أوراق القضية قيام المتهمة التي تبلغ من العمر 26 عامًا، باستغلال عدد من المواطنين وحاجتهم للمال، وإيهامهم بأرباح عالية مستغلة حاجة العوز لديهم، ووقعت شقيقة زوجها أولى ضحاياها.

وأضافت أوراق القضية أن المتهمة كانت تعمل شريكة بأحد معامل التحاليل الطبية، ووجهت لها النيابة العامة تهمة النصب والاحتيال على 7 أشخاص، بزعم توظيف أموالهم، وذلك بأن تحصلت منهم على مبالغ مالية في مقابل تشغيلها لهم، وبلغت قيمة المبالغ المالية 3.5 مليون جنيه، وكان ذلك مقابل نسبة أرباح تبلغ قيمتها 50% كل 6 أشهر من أصل المبلغ المدفوع.

وتابعت أوراق القضية أن المتهمة انتظمت في البداية بإعطاء ضحاياها أموالًا من الأرباح وبعد ذلك امتنعت عن رد الأصول من المبالغ المالية.