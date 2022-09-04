أسرة ضحايا حريق الهانوفيل: نبحث فتح حساب للأطفال لمنع النصب باسمهم

ما زال الحديث في الإسكندرية عن مصير 6 أطفال «5 فتيات وولد» فقدوا والديهما في حريق الهانوفيل منذ عدة أيام، إذ يتساءل الجميع عن مستقبلهم في ظل فقدان الوالدين، إضافة أن أكبرهم 8 سنوات وأصغرهم 6 أشهر ووجود طفلة بينهم تعاني من نسبة إعاقة.

حالة الأطفال الصحية مستقرة

أكد كرم السويفي، شقيق خليل السويفي، والد الأطفال المتوفي في حريق الهانوفيل، أن حالة الأطفال الستة مستقرة وأنهم يقيمون لدى والدة الأم حيث يجرى التنسيق بين أسرتي الأب والأم من أجل رعايتهم وتقديم يد العون لهم كونهم البديل عن والديهما اللذين لقيا مصرعهما في الحادث الأليم.

وأضاف «السويفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه نظرًا لرغبة أهل الخير التبرع لهم من أجل مصاريف تعليمهم، فإنه يجرى دراسة فتح حساب خاص لجمع التبرعات والمساعدات عليه والتصدي لكافة محاولات البعض لجمع تبرعات بأسماء الأطفال والتي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وأكد أنه يتم البحث حالياً قانونياً على توفير حساب بأسماء الأطفال بأن يكون حساب إيداع فقط ولا يمكن السحب منه سوى للمصاريف الدراسية التي تطلبها المدرسة على أن تتكفل أسرتي الأب والأم بالرعاية والمصاريف الأخرى.

ووجهت الأسرة نداء بالوقوف إلى جوار الأطفال الستة وخاصة الطفلة جوري، 6 سنوات، التي تحتاج إلى علاج نتيجة إصابتها بإعاقة وشلل.

وحذر «عم الأطفال» من عمليات النصب التي تدار باسم الأطفال الستة من خلال الدعوة لفتح حسابات بنكية لجمع التبرعات عليها، مؤكدا أنها عمليات نصب.

وشدد على ضرورة الوقوف بجوارهم والدعاء للمتوفيين، مرحبا بدعوات المساعدة التي أطلقها البعض لصالح الأطفال الستة.

تفاصيل حريق الهانوفيل في الإسكندرية

ولقيت ربه منزل وزوجها مصرعهما إثر نشوب حريق هائل بمنطقة الهانوفيل بالعجمي غربي الإسكندرية، فيما تم إنقاذ أبنائهم بعد أن ألقي بهم من النافذة واستقبلهم الجيران، فيما ألقى الوالدان أنفسهما بعد ذلك إلا أن الجيران لم يستطيعوا إنقاذهما.