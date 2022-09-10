تأجيل محاكمة المتهمين في خلية روض الفرج الإرهابية إلى جلسة 13 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية روض الفرج الإرهابية»، إلى 13 سبتمبر الجاري، لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

اتهامات بالترويج للإرهاب وتعطيل مؤسسات الدولة

ويواجه المتهمون الخمسة في القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، المقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها، والترويج لارتكاب أعمال إرهابية، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

حيازة أسلحة نارية

وتضمن أمر الإحالة المتهمين إلى المحكمة، تورط المتهمين الخمسة في تمويل الجماعات الإرهابية، مع الاقتران بجريمة أخرى، هي حيازة أسلحة نارية وكاتم صوت دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.