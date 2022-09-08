جثة مقابل جرعة هيروين.. تفاصيل مقتل عجوز روض الفرج على يد عاطل

خطة شيطانية وضعها شاب يدعي «خالد»، لكي يحصل على مبلغ مالي يستطيع أن يتناول به جرعة من الهيروين المخدر، ولم يجد له سبيلًا سوي سرقة العجوز التي تقيم بمفردها داخل شقتها بمنطقة روض الفرج في محافظة القاهرة.

تسلل المتهم إلى شقة المجني عليها «شادية» على أطراف أصابعه، حتي يتمكن من إتمام جريمته، وأخذ يجوب في الشقة باحثًا عن أي أموال، لكن قطع بَحثِه شعور الأخيرة به.

سرقة لشراء المواد المخدرة

ورطة وقع بها حينما استفاقت العجوز من نومها وأخذت تستغيث بأي شخص لنجدتها من براثن المتهم، فأسرع المتهم وسدد لها عدة ضربات بأنحاء جسدها بسلاح أبيض «سكين»، ليسقطها غارقة في دمائها مفارقة للحياة، لكن المواد المخدرة غيبته عن وعيه والحياة، فلم يبال بما اقترفته يداه الآثمة بحق السبعينية، واستكمل مخططه وسرق بعض الأموال لشراء المواد المخدرة.

ترك المتهم مسرح الجريمة، غير مكترث بما فعل، لكن الفرحة كانت لا تسع صدره لحصوله على الأموال، وذهب إلى أحد أصدقائه الذي أعطاه «سطر هيروين»، مقابل المبلغ الذي سرقة وهاتف محمول، فأصبحت الجثة مقابل المخدر.

اختفاء المجني عليها

مرت عدة أيام وشعر الجيران بإختفاء المجني عليها وانبعاث رائحة كريهة من داخل شقتها، فأبلغوا الأجهزة الأمنية بعد فشلهم في كسر باب الشقة، فحضرت قوة من مباحث قسم شرطة روض الفرج في غضون المسافة التي تبعد ما بين مسرح الجريمة والقسم، ليكسروا الباب ويجدوا العجوز ملقاة على الأرض، وجثتها في بداية حالة التعفن ومنتفخة ودمائها حولها، قد أصابها الجفاف نتيجة مرور أيام على ارتكاب الواقعة.

الجريمة كانت غامضة بالنسبة للأجهزة الأمنية؛ لأن العجوز تعيش بمفردها ولا يتردد عليها أي شخص، فضلا عن أن الواقعة تمت منذ عدة أيام ولم يشعر أحد بالقاتل، وهو ما يُصعب الأمور نسبيًا للبحث عن المجهول مرتكب الجريمة.

أخذت الأجهزة الأمنية في سؤال عدد من الجيران والمشتبهة بهم في المنطقة، حتى أشارت أصابع الاتهام إلى أحدهم الذي أخذ يتصبب عرقًا عند سؤاله، لكن بعد رفع البصمات الموجودة في الشقة تبين أنها تتطابق مع بصماته، وكان هذا هو الدليل القائم ضده لعدم وجود كاميرات مراقبة في محيط الواقعة.

إعدام المتهم شنقًا

وبمناقشة المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول ارتكابه للواقعة، مُبينًا السبب وراء ذلك وهو تعاطيه للمواد المخدرة، ومروره بضائقه مالية تمنعه من الحصول على الجرعة التي يحتاجها فـ لم يجد أمامه سبيلًا سوي العجوز، فتسلل لشقتها وقتلها.

وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق معه، وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مقترنة بجناية أخرى وهي السرقة، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة، التي قررت إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وصباح أمس، كانت جلسة الحكم عليه، وقضت المحكمة بالتصديق على حكم الإعدام.