إحباط محاولة تهريب مشغولات ذهبية بمطار الغردقة.. «كان مخبيها في الهدوم»

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اشتباه في راكب

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أرمينيا على رحلة طائرة شركة إير كايرو اشتبه حسن فتحي، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول، في راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد كمال الدين، مأمور الفحص، تحت إشراف خالد يحيى رئيس قسم الفحص، فتلاحظ وجود أشياء تكرارية.

ضبط 500 جرام من المشغولات الذهبية

وبالعرض على مهند سامي، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمود عبد الباسط وشنودة كندس، مأموري الجمرك، لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود حوالي 500 جرام من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس مخبأة بين طيات الملابس في حقائبه وعلى جسده.

قرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 20 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

وقام بالجرد والتحريز لجنة تضم كلا من خديجة عبدالشافي، مأمور الجمرك، وهاني عبدالحافظ، رئيس قسم الأمن الجمركي، وأحمد عسكر مفتش مكافحة التهرب الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.