«الجمارك»: الرئيس السيسي وجه بإصدار تعريفة جمركية جديدة للطاقات المتجددة

قال محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية في مصلحة الجمارك، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية الجديدة فكانت توجيهاته لوزير المالية أن يتم دعم ومساندة قطاع الأعمال بشتى جوانبه، ومنها السيارات الكهربائية والطاقات المتجددة.

استيراد المعدات والتجهيزات الخاصة بالمركبات الكهربائية

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن التعريفة الجمركية التي صدرت مؤخرا بمقتضى قرار رئيس الجمهورية الأخير بها تخفيضات جمركية تصل إلى 2% من ضريبة الجمارك على ما يتم استيراده من معدات وتجهيزات المحطات الخاصة بالمركبات الكهربائية أو العاملة بالغاز الطبيعي.

دعم نظام المركبات ووسائل النقل صديقة للبيئة

واستطرد: «القرار أيضا يخص مكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، وده بيؤكد أن الدولة داعمة بشكل كبير وأساسي لنظام المركبات ووسائل النقل التي تعمل وتكون صديقة للبيئة، خاصة في الجانب الجمركي لدعم وتخفيض فئات الضريبة الجمركية التي تحصل على مثل تلك الأصناف».

وأوضح أن الأمر لم يتوقف على المركبات أو وسائل النقل، ولكن أيضا قطع الغيار ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكل ما هو مرتبط بقطع الغيار الخاصة بها، كما تم تخفيض الضريبة الجمركية المقررة عليها بشكل ملحوظ وأساسي لدعم كل ما يساعد على انتشار وزيادة حجم الاستخدام من المركبات الكهربائية أو العاملة بالغاز الطبيعي.