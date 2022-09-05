جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي مدير عام الإدارة العامة لجمارك نويبع بميناء نويبع البحري من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

تهريب كمية من النقد المصري

وبناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارات تفتيش الركاب ومكافحة التهرب والأمن الجمركي بميناء نويبع البحري، مفادها اعتزام المدعو ف. س . م مصري الجنسية تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانونا حال سفره لميناء العقبة الأردني عن طريق ميناء نويبع البحري.

وبالعرض على محمود حمزة القائم بأعمال مدير عام جمارك نويبع قام بتكليف عمر عبد النور مدير إدارة تفتيش الركاب والسيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة التهريب الجمركي ومصطفى الجالي مأمور جمرك الركاب وأحمد الكوز بالأمن الجمركي لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 60 ألف جنيه مصري مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها داخل جيوب سرية بحقائبه.

تشديد الرقابة على المطارات

قرر حمدي الشعراوي مدير عام الإدارة العامة لجمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 12 لسنة 2022، وحرره المحضر طارق جبر ومحمود طه بالشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفي مستشار رئيس المصلحة المنطقة الشرقية، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.