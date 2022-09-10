الشبار الأخضر زعيم الأكلات البحرية في كفر الشيخ.. سعره يصل لـ75 جنيها

«الشبار الأخضر» يطلق عليه زعيم الأكلات البحرية أثناء بيعه في حلقات الأسماك بكفر الشيخ؛ يعشقه البسطاء والأغنياء، ومن أسمائه أيضًا «السمك البليمي»، وبالرغم من صغر حجمه فأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية تجعله في مقدمة الوجبات المفضلة لدى الكثيرين.

وجبة مفضلة

قال محمد فتحي، مواطن من أبناء محافظة كفر الشيخ، أن الشبار الأخضر للسمك البليمي هو وجبة مفضلة لديه لا يمكن الاستغناء عنها منذ أكثر من 20 عاماً فهي أكسير الحياة بالنسبة له ويذهب كل يوم سبت حيث يوجد سوق قريب من قريته بهدف البحث لشراء السمك البليمي ولكنه لا يجد إلا القليل منه ليشتري كيلو واحد بـ 50 جنيهاً وأيام أخرى يذهب للسوق للشراء ولا يجده لنفاد الكمية.

ومن جانبه، أشار حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يعمل في مهنة الصيد منذ 46 عاماً تذوق الكثير من أنواع الأسماك سواء البحرية منها مثل الدنيس واللوت والجمبري وغيرها من الأسماك، علاوة على تناول جميع الأسماك النيلية من قراميط وبلطي وثعابين سمكية وغيرها لكنه لم ير طعما وجودة مثل السمك الأخضر أو ما يطلق علية السمك البليمي فهو ذات مذاق عال وطعم لا يقاوم».

إنتاج 3 أطنان يومياً من الشبار الأخضر

وأوضح «حمدي»: «السمك البليمي يجرى اصطياده من داخل بحيرة البرلس أو من داخل مياه البحر الأبيض المتوسط ويتراوح سعر الكيلو ما بين 45 جنيهاً لـ 75 جنيهاً وهو يعتبر مصدرا من البروتين المغذي لا يحتوي عليه غيره من الأسماك وبه فوائد غذائية كبيرة، متابعا: «السمك البليمي يتم غسله جيداً ثم يتم شويه وتناوله طازجاً».

واختتم «شرابي»: «بحيرة البرلس تنتج نحو ما يقرب من 3 أطنان يومياً من الشبار الأخضر أو البليمي كما يطلق عليه، علاوة على مصادر الصيد الأخرى من الترع وفرع النيل برشيد».