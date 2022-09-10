رئيس الوزراء يتفقد حديقة السلام البيئية في شرم الشيخ

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حديقة السلام البيئية خلال زيارته إلى شرم الشيخ لمتابعة استعدادات المدينة لاستضافة قمة المناخ، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، بمشاركة 40 ألف مشارك.

وبدأت جولة مدبولي، اليوم، بتفقد مطار شرم الشيخ الدولي، يرافقه وزراء الإسكان والبيئة والنقل والطيران، ومحافظ جنوب سيناء.

من جهته، قال الدكتور على مطراش، مدير حديقة السلام البيئية في تصريحات خاصة للوطن، ان الحديثة مقامة على مساحة 33 فدانا قرب مطار شرم الشيخ، وتتكون من 3 مباني رئيسية، هي المتحف الأول للسلام والبيئية، وبانوراما التنوع البيولوجي، ومركز معلومات التنوع البيولوجي.

وأضاف أن الهدف الأول من إنشاء حديقة السلام البيئية في شرم الشيخ هو معالجة مياه الصرف الصحي، عن طريق زراعة غابات شجرية دون روائح، والإكثار من النباتات الطبية والعطرية النادرة والمهددة بالانقراض، والبالغ عددها 36 نوعا، بالإضافة لتعريف السائحين بالتنوع البيولوجي والحياة البرية والبحرية في جنوب سيناء.