رئيس الوزراء يتفقد وسائل النقل الجديدة الصديقة للبيئة في شرم الشيخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين نماذج من وسائل النقل الصديقة للبيئة، التي ستعمل في مدينة شرم الشيخ.

استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ

يأتي ذلك ضمن الجولة التفقدية التي يجريها رئيس الوزراء، في مدينة شرم الشيخ حاليا، لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

نموذج للأوتوبيسات الكهربائية

وتضمنت وسائل النقل نموذج للأوتوبيسات الكهربائية، وسيارات الأجرة التاكسي، المزودة بكاميرات مربوطة إلكترونيا مع محافظة جنوب سيناء.