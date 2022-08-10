البيئة تعلن حجز أجنحة المنطقة الخضراء في شرم الشيخ استعدادا لـ «cop27»

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم، لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في إطار جولاتها الميدانية لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ والمقرر عقده في نوفمبر المقبل، رافقها الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والسفير أشرف إبراهيم، ممثلا عن وزارة الخارجية وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

فتح باب الحجز للأجنحة والأحداث الجانبية بالمنطقة الخضراء

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن فتح باب الحجز للأجنحة والأحداث الجانبية بالمنطقة الخضراء المقرر إقامتها بحديقة السلام خلال مؤتمر المناخ، للجهات الراغبة في المشاركة بالمؤتمر من الشباب والجمعيات الأهلية والمنظمات والشركات بمصر والعالم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزيرة البيئة للمنطقة الخضراء، ومتابعة وصول وتركيب الهياكل والجداريات الخاصة بإقامة المعارض ومكاتب التسجيل والخدمات بالدول المشاركة في المؤتمر، وكذلك متابعة إنشاءات البنية الأساسية لتلك المنطقة، كما تفقدت حديقة السلام، للوقوف على أعمال التطوير بها لتعكس الصورة الحضارية لمصر أمام العالم خلال مؤتمر المناخ.

واستعرضت وزيرة البيئة أعمال التطوير بالحديقة وأهمها القاعات المخصصة لعقد الأحداث الجانبية خلال المؤتمر علاوة على إقامة خيمة بدوية ومطاعم وكافيتريات لتوفير خدمات متنوعة للزوار تضمن تجربة بيئية تمزج بين الاستفادة العلمية والعملية والاستمتاع بالطبيعة.

وأكدت وزيرة البيئة أن الحجز بالمنطقة الخضراء سيتم وفق ضوابط واشتراطات تضمن التمثيل المشرف وعرض أفضل قصص النجاح والتجارب البيئية المميزة والتي تعد نموذجًا واقعيًا للتطبيق يمكن تكراره والاستفادة منه على نطاق أوسع محليًا وعالميًا.

وأوضحت أن المنطقة الخضراء مخصصة للمعارض والأحداث الجانبية، التي يعقدها القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والوزارات المختلفة لعرض قصص النجاح والمشروعات والابتكارات والمنتجات ذات الصلة في مجال التصدي لآثار تغير المناخ بالإضافة إلى العروض الموسيقية والفنية والاستعراضية لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية وأهميتها للإنسان.

الوقوف على أعمال الإنشاءات واستكمال ساحات انتظار السيارات

كما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الزيارة بتفقد المنطقة الزرقاء للوقوف على أعمال الإنشاءات واستكمال ساحات انتظار السيارات، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، وتابعت الأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئي بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية، مشددة على ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء منها في التوقيتات المناسبة استعدادا لفعاليات مؤتمر المناخ.

مركز تدريب «صون الطبيعة»

وزارت وزيرة البيئة مركز التدريب لمتابعة أعمال رفع الكفاءة به والأعمال النهائية بالمنطقة المحيطة به، وذلك استعدادا لاستغلاله لأغراض البحث العلمي والتدريب المتخصص، بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية، مؤكدة أن مركز تدريب «صون الطبيعة»، يعد أحد أهم وأشهر مراكز التدريب المتخصصة في مجالات البيئة والطبيعة والتنوع البيولوجي في المنطقة وركيزة داعمة لملف السياحة العلمية.