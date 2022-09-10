النائبة أميرة صابر: الحوار الوطني يحظى باهتمام كبير في الشارع المصري

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحوار الوطني بات أحد أهم الأمور التي يتابعها المجتمع المصري بحرص واهتمام كبير، ويلقى ردود فعل واسعة، مشيره إلى أن اختيار أسماء مقررين اللجان المختلفة في الحوار الوطني دائما ما سيكون لها صدى كبير في الشارع المصري.

صابر: تم اختيار نسب كبيرة من المقررين والمقررين المساعدين

وأضافت «أميرة»، خلال تقرير خارجي لبرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه قد تم اختيار نسبة كبيرة من المقررين والمقررين المساعدين ومقرين العموم للمحاور المختلفة، وجاءت الاختيارات بناءً على عدد من العوامل، أهمها الاختصاص في الملف وكذا تمثيل القوى السياسية.

نسعى لتمثيل متوازن في الحوار الوطني

وأوضحت أن ما يجري في الحوار الوطني جاء انطلاقا من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون الحوار الوطني هو حوار سياسي يشمل كل القوى السياسية ويدرج آراء الآخرين في الحوار الوطني بشكل واضح، الأمر الذي سينعكس بدوره على تشكيل تمثيل متوازن في الحوار الوطني يمثل أغلب القوى السياسية.

وأكدت أن كل خطوة من خطوات الحوار دائما ما تعكس روحا من المشاركة، ومن المهم أن يكون في كل تفاصيل الحوار الوطني روحا من المشاركة والتمثيل لكافة فئات الشعب: «إحنا حريصين كمجلس أمناء استمرارا على ما تم في الجلسة الماضية وما تم استكماله في الجلسة الحالية».