«تحالف الأحزاب المصرية»: توالي قرارات العفو يؤكد جدية الحوار الوطني

أشاد تيسير مطر رئيس حزب «إرادة جيل» وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن حرية الإنسان أحد أهم ملفات الحريات وحقوق الإنسان بوجه عام.

جدية الحوار الوطني

وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، في تصريحات لـ «الوطن»، أن توالي خروج دفعات العفو الرئاسي، يؤكد جدية الحوار الوطني، وسير الدولة على الطريق الصحيح، من أجل إنهاء ملف المحبوسين احتياطيا، ومنح فرصة أخرى لمن لم يتورطوا في قضايا عنف أو إرهاب.

وأضاف «مطر» أن ما حققته لجنة العفو الرئاسي منذ إعادة تفعيلها يؤكد اهتمام الرئيس بتأسيس جمهورية جديدة، خاصة في ظل تضمن الحوار الوطني، لقضايا حقوق الإنسان، ضمن محاوره السياسية، مشيداً بجهود الرئيس الأخيرة ودعوته لإقامة مؤتمر اقتصادي، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا

وجرى اليوم، تنفيذ قرار الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً بعد التنسيق بين لجنة العفو والنيابة العامة والأجهزة المعنية.

وكان الرئيس السيسي، قد أصدر توجيهات بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتشكيلها، وشهدت الفترة الماضية العديد من قرارات العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين، شريطة عدم اشتراكهم في قضايا عنف أو إرهاب بما يهدد الأمن القومي.