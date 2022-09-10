«الطريق نحو الجمهورية الجديدة».. حصاد الحوار الوطني في 5 اجتماعات

ينطلق بعد قليل الاجتماع السادس لمجلس أمناء الحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمدينة 6 أكتوبر، للانتهاء من باقي تشكيل اللجان الخاصة بالمحاور الثلاث «السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، إذ انتهى المجلس من تشكيل جميع لجان المحور السياسي في الاجتماع الخامس، وتمّ إرجاء اختيار باقية اللجان إلى اجتماع اليوم.

آخر محطات الحوار الوطني قبل الانطلاق

ومن المنتظر أنَّ يعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، في نهاية اليوم بقية تشكيل اللجان الخاصة بالمحورين الاقتصادي والاجتماعي، بعدما تمّ اختيار في المحور الاقتصادي المقرر والمقرر المساعد للمحور، وكذلك المحور الاجتماعي، وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنَّ مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السادس، اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر، بمقر الأكاديمية الساعة 1 ظهراً.

ووفقًا للائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، فإن المادة «6» من اللائحة نصت: «يصح انعقاد مجلس الأمناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية المتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتمّ رفع المسألة مع مخرجات الحوار، يحد أقصى 3 آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها، كما تنص على أنَّه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة».

انطلاق الحوار الوطني بتوجيهات من الرئيس السيسي

وانطلق الحوار الوطني بتكليفات وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في رمضان الماضي، الموافق 26 أبريل 2022 بحضور القوى السياسية والقيادات الحزبية، والشخصيات العامة، وكانت دعوة الرئيس بمنزلة الإشارة التي انطلق منها الحوار، ولاقت دعوة الرئيس صدى على الساحة السياسية بين مختلف الأطياف الحزبية والشبابية صداها على الساحة السياسية، إذ أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنَّها ستدير الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتمّ مناقشته.

وفي الثامن من يونيو، أعلنت إدارة الحوار الوطني، أنَّ أولى جلسات الحوار الوطني تبدأ في مطلع يوليو، وتم اختيار ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطني، وتشكيل أمانة فنية برئاسة المستشار محمود فوزي لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجستية والتنظيمية.

التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطني

وفي 26 يونيو، تمّ الإعلان عن التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطني المكون من 19 عضوًا من كل القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار الوطني، وجاء التشكيل كالتالي: «أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وأميرة صابر، عضو مجلس النواب، وجمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، وجودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وسمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي، وطلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفي، وعماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وفاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية، وفاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، وكمال زايد، رجل الأعمال، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومحمد سلماوي، الأديب والكاتب الصحفي، ومحمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ومحمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة».

اجتماعات الحوار الوطني

وانطلق قطار الحوار الوطني بداية من 3 يوليو الماضي، بالاجتماع الأول لإعداد اللائحة مدونة السلوك، ثم الاجتماع الثاني 19 يوليو، وتمّ مناقشة 4 نقاط أساسية، هي استعراض مقترحات الأمانة الفنية، والمناقشة النهائية للمادة المنظمة للجان النوعية والفرعية بجلسات وفعاليات الحوار الوطني، وتمّ الإعلان عن تشكيل لجنة المحور الاقتصادي تضم الدكتور جودة عبدالخالق المفكر الاقتصادي ووزير التضامن الأسبق، والدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والنائبة أميرة صابر عضوة مجلس النواب.

وكذلك تشكيل لجنة المحور الاجتماعي من الحوار الوطني، تضم الدكتورة فاطمة خفاجي منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني، وكمال زايد رجل الأعمال وأمين مجلس أمناء حزب الكرامة، والكاتب الصحفي جمال الكشكي، والدكتورة ريهام باهي أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وشهد الاجتماع الثالث في 30 يوليو مناقشة اقتراحات اللجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مناقشة إنهاء الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

موضوعات الحوار الوطني

وتمّ تحديد قضايا المحور السياسي، التي تضمّنت إنشاء 3 لجان فرعية وهي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.

وكذلك تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي، حيث انتهى المجلس إلى التوافق على 5 قضايا رئيسية هي: «التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية»، وقد تمّ إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.

أما تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي، جاءت القضايا الرئيسية كالتالي: «التضخم وغلاء الأسعار، «الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية»

وشهد الاجتماع الخامس من الحوار الوطني، الذي انعقد منذ أيام قليلة 5 سبتمبر، اختيار مقرري المحاور الثلاثة وإعلان التشكيل الكامل للجان المحور السياسي، على أن يتمّ استكمال تشكيل اللجان الاقتصادية والاجتماعية في الاجتماع السادس من الحوار الوطني.