مستشار التنمية المستدامة: تحول العالم لـ«اقتصاد أخضر» أصبح ضرورة ملحة

قال الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة، إن منتدى التعاون الدولي يأتي ضمن استعدادات مصر لقمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، فالاستعدادات تتم على المستوى الوطني بعد إحداث حراك وطني والعمل على نشر الوعي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحًا أن المؤتمر يعمل على نشر الوعي بالاقتصاد الأخضر والمشروعات الخضراء وهو تكملة لاستثمارات الدولة الخضراء، وذلك خلال لقاء له في برنامج «من القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، ويُعرض على شاشة «سكاي نيوز عربية».

الوضع الحالي صعب بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف «أباظة»، أن الأجندة للمؤتمر محاطة بموضوعات كثيرة خصوصا وأن الوضع الحالي صعب بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والطاقة وأزمة المياه، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات كبيرة، إضافة إلى تمويل التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة هذه التغيرات، موضحًا أن منتدى التعاون الدولي ومؤتمرات البيئة التي تتم في عدد من الدول هدفها مناقشة المشاكل التي تهم الكيانات الإقليمية، كما أن مؤتمر المناخ المقرر عقده في شرم الشيخ في نوفمبر يركز على التنفيذ لأنه كفانا تعهدات، معبرا بقوله: «الاستثمارات المطروحة لا تشكل قطرة في بحر حتى يتحول العالم لاقتصاد أخضر وهي ضرورة ملحة».

تمويل مواجهة تغير المناخ شيء ضروري

وأوضح المستشار الدولي للتنمية المستدامة، أن ما يشهده العالم من تغيرات بيئية سببه تغير المناخ، وإذا لم يواجه العالم هذه التغيرات سيواجه تحديات وخيمة، كما أنه من الضروري التكاتف والترابط بين الدول ليس على مستوى الإقليم فقط ولكن على مستوى العالم أجمع، لافتا إلى أن تمويل مواجهة تغير المناخ شيء ضروري إضافة إلى وجود استثمارات ومشروعات خضراء، وهو ما تحاول الدولة المصرية إيجاده، ومن الضروري تعزيز الأبحاث العلمية للسلع التي تتأثر بالتغيرات المناخية، مؤكدا أن ذلك أصبح أمن قومي وضرورة ملحة على المستوى الدولي.