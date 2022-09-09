تعاون بين «مياه الشرب» واليونسيف لتوعية الطلاب بآثار التغيرات المناخية

اجتمع المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وفضل الحق نائب ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسف، والدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسف، لمناقشة ما تم انجازه من أعمال بالتعاون بين الشركة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومحافظة المنيا ومديرية التربية والتعليم.

توعية 3 الاف طالب بأثر التغيرات المناخية

وكشف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا في تصريحات صحفية أن الاجتماع استعرض الأنشطة التوعوية التي تم تنفيذها لتوعية 3 آلاف طالب بمدارس المحافظة حول أثر التغيرات المناخية على مصادر المياه.

التركيز على المدارس بقرى مبادرة حياة كريمة

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا إن يونيسف مصر، تستهدف توعية الأطفال بعدد 150 مدرسة من خلال فريق التوعية، مع التركيز على المدارس بقرى مبادرة حياة كريمة وذلك للحفاظ على مكتسبات المبادرة والتعريف بأهميتها وضرورة الحفاظ على المشروعات القومية، وكذلك إجراء الصيانة للوحدة الصحية بصفط الشرقية، من خلال إدارة التنفيذ الذاتي بالشركة.

تنظيم زيارات لمتابعة الاعمال والأنشطة

وأشارت الشركة في بيان صحفي أن مسؤولي اليونيسف وإدارة حقوق الإنسان بالمحافظة وإدارة المشاركة المجتمعية بالتربية والتعليم وفريق التوعية بالشركة، أجرت زيارة ميدانية لمدرستي صفط الخمار الابتدائية ومدرسة أبو حرب الابتدائية لمتابعة الأعمال والأنشطة بالنوادي الصيفية.