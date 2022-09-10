اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. ملف خاص عن مشروعات الطاقة «الظلام لن يعود»
كتب:
محمود البدوي
08:01 م | السبت 10 سبتمبر 2022
عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 11 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- التنويه لملف خاص تحت عنوان «الظلام لن يعود».
- «السيسي»: تقديم كل التسهيلات لمشروعات الطاقة الخضراء.
- تنويه لمقال الدكتور خالد منتصر تحت عنوان «المريض العقلي والجن».
- تنويه لمقال الدكتور محمود خليل تحت عنوان «جلال صاحب الجلالة».
- الحوار الوطني .. نختلف نتفق سنعمل معًا.
- 42 حزبًا تدعم المؤتمر الاقتصادي استجابة لدعوة «السيسي».
- «مدبولي» لرؤساء المحاكم الأفريقية: تحديات العالم تفرض علينا التفكير بصورة جماعية.
الصفحة الثانية:
- وزارة الإسكان تطلق مبادرة المدن المستدامة.
- «الهجرة والاستثمار» تبحثان إنشاء شركة للمصريين بالخارج.
- إقبال على «أهلا مدارس» لجودة المنتجات والخصومات.
- «مكافحة الإدمان»: توعية 200 طالب بالجامعات الأهلية بأضرار المخدرات.
- «الداخلية» تطلق نسخة مطورة لخدمات الأحوال المدنية.
- «التنمية المحلية»: «سند الخير» تحقق مبيعات 95 مليون جنيه.
- وزير الزراعة: فتح السوق الباكستانية أمام تصدير البصل المصري.
- «البيئة»: إعداد كوادر في حماية الطيور المهاجرة استعدادًا لـ «قمة المناخ».
الصفحة الثالثة:
- بدء «تجارب حية» لإدارة «دولاب العمل» بالعاصمة الإدارية.
- «التعاون الدولي»: رؤية أفريقية لتسريع التحول الأخضر.
- جولة أفريقية لـ «جون كيري» قبل قمة المناخ بشرم الشيخ.
- «بايدن» يمدد «الطوارئ» عامًا للتعامل مع أوضاع إثيوبيا.
- «التخطيط» تناقش الخطوات التنفيذية للبرنامج القطري لمصر.
- «كولر» في القاهرة لبدء مهمة «إنقاذ» الأهلي.. والخطيب يناقش التحديات.
- «الري»: نتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.
- تنصيب «تشارلز الثالث» ملكًا لبريطانيا.. و«ويليام» وليا للعهد.
الصفحة الرابعة:
- «مدينة السلام» ترتدي «أفارول» العمل الأخضر.
- «شرم الشيخ».. أول طريق حماية المناخ.
- مقال الدكتور خالد منتصر تحت عنوان «المريض العقلي والجن».
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «جلال» صاحب الجلالة.
الصفحة الخامسة:
- كنا وأصبحنا.. مشروع «السيسي» لإنهاء الظلام.
- مصر تتحول إلى أكبر مصدر للكهرباء في الشرق الأوسط بعد سنوات من «ظلام الإخوان» بدعوى «عاشور قطع سكينة النور».
- «الكهرباء».. من «عجز وظلام» إلى «فائض وتصدير».
الصفحة السادسة:
- الحوار الوطني .. نختلف .. نتفق .. ثم نعمل معًا.
- «سياسيًا».. تطوير الحياة الحزبية والمحليات وإعادة النظر في قوانين مباشرة الحقوق.
- «اجتماعيا».. 5 قضايا رئيسية لضمان بناء نظام تعليم حديث ومواجهة الزيادة السكانية.
- «اقتصاديًا».. عدالة الأجور والمعاشات والأنظمة الضريبية وعلاج التضخم وزيادة الصادرات.
- أساتذة علوم سياسية: توافق الرؤى يقود إلى خريطة النهوض بالدولة والجلسات التحضيرية مبشرة.
الصفحة السابعة:
- أمينة خيري تكتب «فرصتنا الذهبية في كوب 27».
- رامي جلال يكتب «مدينة الألف ناطحة».
- سحر الجعارة تكتب «الباباراتزي» كابوس المشاهير.
- لينا مظلوم تكتب « الكلمة بين النور .. والقبور».
- أماكن لا تنسى.. مقهى بسترودس «نبض الشارع».
- الحب الذي نحتاجه وننادي عليه.. «نبض الشارع».
- اقضِ على فوضى ركن السيارات بجوار محطة الخيول يا وزير التنمية المحلية «نبض الشارع».
الصفحة الثامنة والأخيرة:
- أطفال سوهاج بـ «العجلة» على «الصحراوي»: 200 كيلو رايح جاي لتحسين النفسية.
- «محمد» جزار في مرحلة الماجستير: مهنة أفتخر بها.
- تجفيف اللحوم تحت ضوء الشمس في المناطق الجبلية: بديل الثلاجة.
- طالب تمريض يوثق اللحظات الأولى للمواليد: «قلبي اتعلم بيهم».