اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. ملف خاص عن مشروعات الطاقة «الظلام لن يعود»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 11 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- التنويه لملف خاص تحت عنوان «الظلام لن يعود».

- «السيسي»: تقديم كل التسهيلات لمشروعات الطاقة الخضراء.

- تنويه لمقال الدكتور خالد منتصر تحت عنوان «المريض العقلي والجن».

- تنويه لمقال الدكتور محمود خليل تحت عنوان «جلال صاحب الجلالة».

- الحوار الوطني .. نختلف نتفق سنعمل معًا.

- 42 حزبًا تدعم المؤتمر الاقتصادي استجابة لدعوة «السيسي».

- «مدبولي» لرؤساء المحاكم الأفريقية: تحديات العالم تفرض علينا التفكير بصورة جماعية.

الصفحة الثانية:

- وزارة الإسكان تطلق مبادرة المدن المستدامة.

- «الهجرة والاستثمار» تبحثان إنشاء شركة للمصريين بالخارج.

- إقبال على «أهلا مدارس» لجودة المنتجات والخصومات.

- «مكافحة الإدمان»: توعية 200 طالب بالجامعات الأهلية بأضرار المخدرات.

- «الداخلية» تطلق نسخة مطورة لخدمات الأحوال المدنية.

- «التنمية المحلية»: «سند الخير» تحقق مبيعات 95 مليون جنيه.

- وزير الزراعة: فتح السوق الباكستانية أمام تصدير البصل المصري.

- «البيئة»: إعداد كوادر في حماية الطيور المهاجرة استعدادًا لـ «قمة المناخ».

الصفحة الثالثة:

- بدء «تجارب حية» لإدارة «دولاب العمل» بالعاصمة الإدارية.

- «التعاون الدولي»: رؤية أفريقية لتسريع التحول الأخضر.

- جولة أفريقية لـ «جون كيري» قبل قمة المناخ بشرم الشيخ.

- «بايدن» يمدد «الطوارئ» عامًا للتعامل مع أوضاع إثيوبيا.

- «التخطيط» تناقش الخطوات التنفيذية للبرنامج القطري لمصر.

- «كولر» في القاهرة لبدء مهمة «إنقاذ» الأهلي.. والخطيب يناقش التحديات.

- «الري»: نتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

- تنصيب «تشارلز الثالث» ملكًا لبريطانيا.. و«ويليام» وليا للعهد.

الصفحة الرابعة:

- «مدينة السلام» ترتدي «أفارول» العمل الأخضر.

- «شرم الشيخ».. أول طريق حماية المناخ.

- مقال الدكتور خالد منتصر تحت عنوان «المريض العقلي والجن».

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «جلال» صاحب الجلالة.

الصفحة الخامسة:

- كنا وأصبحنا.. مشروع «السيسي» لإنهاء الظلام.

- مصر تتحول إلى أكبر مصدر للكهرباء في الشرق الأوسط بعد سنوات من «ظلام الإخوان» بدعوى «عاشور قطع سكينة النور».

- «الكهرباء».. من «عجز وظلام» إلى «فائض وتصدير».

الصفحة السادسة:

- الحوار الوطني .. نختلف .. نتفق .. ثم نعمل معًا.

- «سياسيًا».. تطوير الحياة الحزبية والمحليات وإعادة النظر في قوانين مباشرة الحقوق.

- «اجتماعيا».. 5 قضايا رئيسية لضمان بناء نظام تعليم حديث ومواجهة الزيادة السكانية.

- «اقتصاديًا».. عدالة الأجور والمعاشات والأنظمة الضريبية وعلاج التضخم وزيادة الصادرات.

- أساتذة علوم سياسية: توافق الرؤى يقود إلى خريطة النهوض بالدولة والجلسات التحضيرية مبشرة.

الصفحة السابعة:

- أمينة خيري تكتب «فرصتنا الذهبية في كوب 27».

- رامي جلال يكتب «مدينة الألف ناطحة».

- سحر الجعارة تكتب «الباباراتزي» كابوس المشاهير.

- لينا مظلوم تكتب « الكلمة بين النور .. والقبور».

- أماكن لا تنسى.. مقهى بسترودس «نبض الشارع».

- الحب الذي نحتاجه وننادي عليه.. «نبض الشارع».

- اقضِ على فوضى ركن السيارات بجوار محطة الخيول يا وزير التنمية المحلية «نبض الشارع».

الصفحة الثامنة والأخيرة:

- أطفال سوهاج بـ «العجلة» على «الصحراوي»: 200 كيلو رايح جاي لتحسين النفسية.

- «محمد» جزار في مرحلة الماجستير: مهنة أفتخر بها.

- تجفيف اللحوم تحت ضوء الشمس في المناطق الجبلية: بديل الثلاجة.

- طالب تمريض يوثق اللحظات الأولى للمواليد: «قلبي اتعلم بيهم».