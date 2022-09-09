حزب «حماة الوطن» يشيد بقرار العفو عن 33 من المحبوسين احتياطيا

أشاد حزب «حماة الوطن» بقرار لجنة العفو الرئاسي، التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، بعد دراسة حالاتهم.

إنهاء ملف المحبوسين احتياطيا

وتوجه الحزب، بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، على دعمه المستمر لإنهاء ملف المحبوسين احتياطيا، من خلال لجنة العفو الرئاسي، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية وأعضاء لجنة العفو في هذا الملف.

وأصدر الرئيس السيسي، توجيهات بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتشكيلها، وشهدت الفترة الماضية العديد من قرارات العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين، شريطة عدم اشتراكهم في قضايا عنف أو إرهاب بما يهدد الأمن القومي.

العفو عن 33 من المحبوسين احتياطيا

وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت خروج قائمة جديدة من المحبوسين، اليوم الجمعة، ضمت 33 شخصاً، بعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، ووفقًا لما تقدمت به لجنة العفو الرئاسي.