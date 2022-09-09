اقرأ غدا في «الوطن»: «المشككين في جحيم»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت 10 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- مانشيت «المشككين في جحيم»

- إشادات واسعة بعد حديث الرئيس بالرد على المغرضين وأصحاب الأجندات الخارجية

- «السيسي» يحذر من الانسياق وراء حملات التشكيك المتعمدة لتشويه جهود التنمية والتعمير

- نواب تنسيقية الشباب في ندوة «الوطن»

- «كنا فين.. وبقينا فين»

- زيادة بـ«المعاشات والعلاوات وكرامة»

- حقل ظهر عملاق «غاز مصر»

الصفحة الثانية

- «التضامن»: توسعنا في برامج الحماية لمواجهة «كورونا» والأزمة الأوكرانية

- «الصحة»: زيادة الحوافز المالية للأطباء ممن حققوا المستهدف في «تنظيم الأسرة»«الجزار»: 6 قرارات لإزالة المخالفات في الساحل الشمالي الغربي

- وفد «الأوروبي للاستثمار»: منبهرون بالإنجاز الضخم في «العاصمة الإدارية»

- «الإنتاج الحربي»: تلبية احتياجات كينيا من معدات مشروعات التنمية

- «الهجرة»: خلق جسور تواصل مع الجاليات في أفريقيا وأيرلندا

- «التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمجابهة الأمطار والسيول

الصفحة الثالثة:

- «السيسي» ينعي «إليزابيث الثانية»: قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة

- «ربيع»: لولا القناة الجديدة لتراجع تصنيف «القديمة»- «العفو الرئاسي» تشكر «السيسي» على دعمه لملف المحبوسين

- «الدستورية»: 40 دولة و60 قاضيا يشاركون في اجتماع رؤساء المحاكم الأفريقية اليوم

- وزير التعليم يتابع امتحانات المتقدمين لوظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالتنظيم والإدارة

- رسميا.. «كولر» السويسري مديرا فنيا للأهلي.. وفيوتشر يواجه بطل أوغندا

- «الداخلية» توزع حقائب وأدوات مدرسية على الأطفال ضمن مبادرة «كلنا واحد»

- «سارة» تجمع 4 ملايين جنيه لعلاج مرضها بعد نشر «الوطن» استغاثتها

الصفحة الرابعة والخامسة

- حصاد 4 سنوات على إطلاق منصة حوار غير مسبوقة عالميا.. وأداء برلماني أثرى الحياة التشريعية

- نواب «التنسيقية» في ندوة «الوطن»: لا خطوط حمراء في «الحوار الوطني».. واستبعاد من مارسوا العنف ضد المصريين من الثوابت

- «عبدالعزيز»: الحوار فرصة ذهبية للمعارضين والمؤيدين.. و«الوطن» قدمت دعما كبيرا لـ «30 يونيو» وفتحت أبوابها لاستقبال «تمرد»

- «القط»: التنوع الموجود على مائدة الحوار يضيف مزيدا من الأهمية.. ولجان المحور السياسي لها أهمية كبيرة

- «درويش»: تقريب وجهات النظر يسرع الخطى نحو بناء الجمهورية الجديدة وقانونا «الإدارة المحلية والمجالس المحلية» على رأس الأجندة

- «تركي»: لا نعيش «حوار أزمة».. وهناك دول تلجأ للحوار بعد الأزمات ولكن في مصر جاء بعد الاستقرار.. و«الأكاديمية الوطنية» تلعب دورا مهما في تأهيل الكوادر

- «القط»: إصلاحات مصر في 2016 ساهمت في إعادة هيكلة الاقتصاد.. والقرارات الاستثنائية بشأن بطاقات التموين استمرار لنهج الرئيس بانحيازه للمواطن

- «تركي»: «الشيوخ» ناقش 148 مقترحا برغبة وكان لـ«التنسيقية» نصيب الأسد فيها بواقع 102.. وهناك عمل ينتظرنا في دور الانعقاد المقبل«مارثا»: «الحوار» أحد مؤشرات نضج الدولة المصرية.. ونتائجه حجر الأساس لآراء توافقية تحسن من أوضاع المجتمع المعيشية.. والدولة تشعر بالمواطن.. ومشروع «حياة كريمة» اسم على مسمى.. وكل الجهود تضافرت لإتمامه.. والشباب كنز المبادرة الرئاسية.

الصفحة السادسة

- «خلي البور في بلادنا جناني»

- الرئيس يهنئ فلاحي ومزارعي ومصر: كل الجهود لدعم الفلاح

- إقامة 320 مشروعا زراعيا بتكلفة 42 مليار جنيه و«الحصري»: العيد أصبح حقيقيا وليس مجرد رقم

- عيد الفلاح.. 8 سنوات من الدعم والتمكين

الصفحة السابعة

- «القوى السياسية»: مواجهة أهل الشر ضرورة للبناء و«السيسي» نقل الدولة من الفوضى إلى الاستقرار والتنمية

- «منتدى مصر» يناقش دليل تمويل التكيف مع التغيرات المناخية

- مقال رأي للدكتور محمود خليل بعنوان الستر.. وعيشة الأعيان

- مقال رأي للدكتور خالد منتصر بعنوان مئوية علي إسماعيل

الصفحة الأخيرة

- جلسات للتخلص من الضغوط النفسية بالفنون التعبيرية «رسم ويوجا وسفاري»

- بـ 100 كيلو حديد.. «طارق» يحاكي عرش «Game of Thrones»

- يشبه الكمثرى وبحجم البرتقال: «السفرجل» يزين حدائق سانت كاترين

- قبل الدراسة.. دورات تدريبية للمعلمين لتعليم الطلاب فنون الخط العربي