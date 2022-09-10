أوكرانيا تعلن السيطرة على مدينة بالاكليا بعد انسحاب القوات الروسية

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، إن قوات بلادها سيطرت أخيرًا على مدينة بالاكليا، اليوم السبت، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية انسحاب قواتها من المنطقة، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

وفي وقت سابق اليوم، قال الحاكم الإقليمي لخاركيف، إن العلم الأوكراني قد رفع على مدينة بالاكليا.

الحاكم الإقليمي لخاركيف: رفع العلم الأوكراني في مدينة بالاكليا

وتعد مدينتا إيزيوم وبالاكليا مراكز إمداد عسكرية حاسمة، وقال مسؤولون محليون إن الصواريخ الروسية أصابت مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا مساء السبت، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإلحاق أضرار بعدة منازل.

وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية إيهور تيريكوف، إن الضربات أصابت ضاحية خولودنوهيرسك الغربية، وألحقت أضرارا بعدة منازل في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف، إن الصواريخ من نظام MLRS قتلت شخصًا وأصابت اثنين.

أوكرانيا استعادت عشرات البلدات والقرى

وشنت القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا واسع النطاق في منطقة خاركيف المحيطة في الأيام الأخيرة، واستعادت عشرات البلدات والقرى من روسيا في هجوم آلي سريع.

وقال «سينهوبوف» في وقت سابق إن روسيا كثفت قصفها للمدينة ردا على ذلك.