حرب روسيا وأوكرانيا ترفع أسعار الطاقة إلى أرقام غير مسبوقة عالميا

شهدت أوروبا والدول الغربية بصفة عامة، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الطاقة والغاز بعد شن روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وما ترتب عليها من تقليل إمدادت الغاز إلي القارة العجوز، ثم أغلقت خط نورد ستريم 1 ردًا علي العقوبات الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع فواتير الطاقة، وفقا ما نقلته قناة «يورونيوز».

أسعار الطاقة في أمريكا من المتوقع أن تصل إلي 150 دولارا

وارتفعت أسعار الطاقة في بعض مدن الولايات المتحدة إلى 8% مقارنة بالعام السابق، إذ كانت في العام الماضي 122 دولارًا شهريًا، وارتفعت فواتير الكهرباء في بعض المدن الأخرى إلى 15%، ويتوقع الخبراء أن سعر الفاتورة سيصل إلى 150 دولارًا في شهر خلال العام المقبل.

ورفعت بريطانيا أسعار فواتير الطاقة علي المستهلكين، إذ وصلت إلى 3.549 دولار بدل من 1971 دولارًا، وفي الوقت الحالي تحاول ليز تروس رئيسة الوزراء الجديدة تقليل سعرة إلي 2500 دولار.

ألمانيا وإيطاليا خفضا نسبة الضرائب على الشركات والأفراد

وارتفعت فواتير الطاقة في ألمانيا، إذ فرضت ضرائب على الطاقة بنسبة 19%، وتعهدت على أن تخفضها إلى 7%، كما ستدفع الأسر الألمانية ما يقرب من 500 يورو إضافية لمساعدة شركات المرافق علي تغطية تكلفة استبدال الإمدادات الروسية.

وقامت الحكومة الألمانية بحزمتين إغاثتين يبلغ مجموعهما 30 مليار يورو لمساعدة مواطنيها مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام، وتحاول إيطاليا مساعدة مواطنيها عن طريق حزمة مساعدات جديدة تبلغ قيمتها 17 مليار يورو لحماية الأفراد والشركات من ارتفاع التكاليف.

وأعلنت عزمها فرض ضرائب على الشركات التي تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، مع تعزيز سقف الأسعار على المستوى الأوروبي للمساعدة في احتواء ارتفاع الأسعار.

إسبانيا وفرنسا تقدم مساعدات لمواطنيها

كما رفعت إسبانيا سعر الفواتير من 780 يورو سنويا للكهرباء إلى 1371 يورو، وفرضت ضرائب على شركات الطاقة التي تجني أرباحا ضخمة من الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، وتعهدت باستخدام الأموال لمساعدة مواطنيها على دفع فواتيرهم، وخفضت الضرائب علي المواطنين إذ وصل الغاز إلى 21 % وجرى تخفيضه إلى 5%، وفواتير الطاقة خفضت ضرائب عليها من 7% إلى 5%.

وقدمت فرنسا دفعة مساعدة لمواطنيها بالرغم من أن فواتير الطاقة في في فرنسا هي 100 يورو وهي أقل بكثير من بريطانيا وإيطاليا، وزادت أسعار الطاقة إلى 4% لمدة عام، ومن المتوقع أن تكلف هذه الخطوة 8.4 مليار يورو، وجرى تخفيض الضريبة المحلية علي المنازل والشركات إذ كانت 22.50 يورو للكيلو وات في ساعة، إلى 1 يورو للمنازل ونص يورو للشركات.