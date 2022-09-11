ننشر تقرير الطب الشرعي بمقتل سيدة الساحل على يد سائقها

مفاجآت سطَّرها تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة مقتل «سماح.ع»، المعروفة بـ«سيدة الساحل»، ودفن جثتها بفيلا الخاص بالساحل الشمالي، وأسدل الستار على القضية التي حملت رقم 6937 لسنة 2021 قسم شرطة الساحل، بمواجهة المتهم، حتى استقر ضمير القضاة بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.

الجثة بها تلوثات رمية داكنة

«الوطن» حصلت على نسخة من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، حيث ذكر أنه بالكشف الظاهري عليها تبين أن الجثة بها تلوثات رمية داكنة، والجلد يبدو مجعدا بصفة عامة، كما تبدو عليه مظاهر تقدم في معظم أجزائه مع تحلل وتأمل رمي في مواضع منه لا سيما بأجزاء من فروة الرأس وبالوجه، وبعض أجزاء من جانبي الصدر، وأجزاء من الأنسجة الرخوة بالأطراف، وبمعظم اليدين والقدمين، ومظاهر تعفن رمي بعظم الظهر، كما تبين أن المخ ومفردات الأحشاء الداخلية استمالت وفي حالة رمية شديدة.

كسر بالجزء الأيسر من السفلي وتهشم بالعظام

كما ذكر التقرير الطبي بوجود جرح مع فقد نسيج قطره حوالي 5-4 سم وقع بخلفية الرقبة جهة اليسار وكذا تهشم بالعظام مع انتشار مقذوفات رشية صغيرة مقابل الإصابات عليه على نمط وغرار ما ينشأ من إصابة برشات الأعيرة النارية الخرطوش، وقد تبين بقايا الأنسجة الرخوة حول تلك الإصابات بعاليه وجود تلونات داكنة تبدو أكثر غمقة ودكانة عما حولها من تلونات رمية بالأنسجة الرخوة مما تشير إلى وجود انساكابات دموية.

كما لفت إلى أن وفاة المجني عليها سماح محمد عبد الحكيم كانت ذات طبيعة جنائية، وتعزى إلى إصابة نارية - رشية حدثت من عيار ناري خرطوش واحد على الأقل أطلق من سلاح ناري معد لإطلاق الخرطوش بما يكون قد نشأ عن هذه الإصابة من تهلكات إصابية بالأوعية الدموية الرئيسية الواقعة في مسار المقذوف الناري الرشي.

الرأي القانوني

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة القتل، يقول حسام صفوت المحامي، في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة ارتكاب جريمة القتل قد حددها قانون العقوبات، وبالتحديد المادة 234 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه يحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة.